Mazda zrenovovala svoje první auto s přídomkem MX. Vypadá jinak, než byste možná čekali

První Mazda s označením MX se objevila v roce 1981 na autosalonu v Tokiu, šlo o designový koncept jménem MX-81, známý také jako Bertone Aria. Druhý název jasně napovídá, že japonské automobilce se studií pomohlo známé italské studio Bertone.

S ním Mazda ostatně spolupracovala už v 60. letech na vozech Familia a Luce, které navrhl Giorgetto Giugiaro, v té době u Bertoneho zaměstnaný. Koncept MX-81 pak je právě přepracovaným modelem Familia - samozřejmě v novější generaci známé už tehdy také jako 323.

Dvoudveřový hatchback s výklopnými světlomety zaujme štědrým prosklením, zajímavý koly a také zvláštním interiérem, v němž dominují netradiční sedadla a hranatý volant s obrazovkou. Neobvyklé je také provedení ovladačů.

Studie měla pod kapotou 1,5litrový turbodmychadlem přeplňovaný motor o výkonu okolo 130 koní.

Jaký byl další osud konceptu, bohužel nevíme. Víme jen to, že chátrající koncept někdy v nedávné minulosti ve skladu objevil jistý Nobuhiro Yamamoto, bývalý programový manažer čtvrté generace MX-5 a vývojář rotačních motorů. A právě Yamamoto se rozhodl, že první Mazda MX musí být zachráněna.

Auto proto putovalo do Itálie do dílny SuperStile, kde prošlo důkladnou renovací. Výsledek si můžete prohlédnout v galerii. My ještě dodáme, že po MX-81 následovaly další koncepty se zkratkou MX ve jméně: pětidveřový hatchback MX-02 v roce 1983, kupé MX-03 v roce 1985 a v roce 1987 MX-04 s odnímatelnými laminátovými panely karoserie. A o dva roky později se zjevil produkční roadster MX-5... Ale to už je jiný příběh.