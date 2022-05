Mercedes-AMG E 63 S Final Edition: Připravuje Mercedes rozlučku s osmiválcem?

Nová generace třídy E se nezadržitelně blíží. V příštím roce doplní již obměněné generace u třídy C a S. Stejně jako nový Mercedes-AMG C 63, tak i Mercedes-AMG E 63 S v nové generaci W214 bude pravděpodobně čekat downsizing. Naznačuje to i chystaná edice pro současnou generaci AMG E63, která může být labutí písní pro osmiválce ve třídě E.

Video se připravuje ...

U končící generace W213 se množí zprávy o blížícím se odhalení modelu Mercedes-AMG E 63 S Final Edition. Název může u někoho evokovat začátek konce. Možná poslední možnost objednat si osmiválcový motor do třídy E.

K nové generaci W214 je zatím stále minimum informací o chystaných motorizacích, modely AMG nevyjímaje. Komentáře o možném konci motorů V8 jsou tedy prozatím stále spekulací. Nyní na povrch vyplavaly alespoň detaily chystaného AMG E 63 S Final Edition.

Exteriér by měl mít matnou barvou laku, karbonový paket, fólie s logy AMG a dvacetipalcová hliníková kola. Karbon se objeví také v interiéru v podobě dekoru společně s koženými sedačkami se žlutým prošitím. Více informací bohužel neuniklo, nicméně již teď se nemůžeme této limitky dočkat. Oficiální představení ze strany Mercedesu zatím není oznámeno, vzhledem ke končícímu životnímu cyklu generace W213 bychom se však měli dočkat ještě v tomto roce.

Ještě minulý rok nás šéf AMG Philipp Schheimers ujišťoval, že motory V8 vydrží dalších 10 let. Doba se ale zejména v automobilovém průmyslu v posledních měsících mění velmi rychle. Pokud to má být poslední možnost motoru V8 ve třídě E, ať to stojí za to!