Mercedes-AMG GT 63 S E Performance F1 Edition: Výkonnější nebude, ale zajímavější ano!

Mercedes-AMG se vyžívá v oslavách 55. výročí a přichází s další zajímavou edicí, tentokrát pro nejsilnější sériový model AMG v historii - Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Svoji brutální výkonnost získal díky technologiím převedeným z formule 1. A proto je tu logicky F1 Edition. S výkonem sice nepomůže, ale k zahození určitě nebude. Pojďme se podívat, co všechno AMG F1 Edition v hodnotě 647.592 Kč obsahuje.

Ano, za tuto edici dáváte opravdu takto šílený peníz. V této ceně obdržíte aerodynamický paket AMG, který obsahuje lesklé černé zadní křídlo a difuzor. Vpředu je dodán větší splitter a průduchy. Barvou exteriéru je exkluzivní nemetalická šedá alpine Manufaktur, kterou ještě zdobí velké logo AMG ve stylu “do ztracena” s přechodem do černé. Spodní částí vozu se elegantně prolíná červená linie, která je k vidění i na matných černých jednadvacetipalcových kolech AMG.

Dále jsou součástí AMG F1 Edition pro Mercedes známé balíčky AMG Night a AMG Night II, které exteriéru přidávají další černé doplňky (koncovky výfuku, tónovaná skla).

Při nástupu do vozidla je možné si všimnout uvítací projekce v podobě loga AMG společně s osvětlenými prahovými lištami dveří. Po nasednutí zaznamenáte sportovní sedadla AMG Performance v Exclusive černé kůži nappa s červeným kontrastním prošitím a bezpečnostními pásy v červené barvě. Stejný materiál řidič pocítí ve chvíli, kdy položí ruce na sportovní volant AMG Performance. Sportovní design interiéru doplněný luxusem završuje karbonové obložení AMG. Co by to bylo za speciální edici bez exkluzivních koberečků? I tady se jich kupující dočká.

Mercedes u této edice myslel také na ochranu celého vozu. Součástí AMG F1 Edition je krycí plachta s logem AMG, která chrání lak před prachem a poškrábáním.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance F1 Edition nadále dodává systémový výkon 620 kW (843 k) s neskutečnou hodnotou točivého momentu 1400 Nm, a to díky čtyřlitrovému osmiválci biturbo s elektromotorem. Elektrický motor s výkonem 150 kW se nachází u zadní nápravy s kapacitou baterie 6,1 kWh. Tyto hodnoty ukazují, že u tohoto vozu nešlo v žádném případě o ekologii (na čistou elektřinu ujede 12 km), ale o výkon, který je opravdu brutální. Zrychlením z 0 na 100 km/h se nejvýkonnější AMG chlubí hodnotou 2,9 vteřiny. Ani maximální rychlost není k zahození, činí totiž 316 km/h. S AMG F1 Edition nebylo skutečně nutné zacházet dál.

České zastoupení nezahálí a v konfigurátoru je již edice s částkou vysoce přesahující půl milionů korun k dispozici. Bude zajímavé sledovat, kolik “formulových” edic se objeví na českých silnicích.