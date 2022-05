Mercedes-AMG poodhaluje koncept svého prvního sportovního elektromobilu

Již příští týden představí divize AMG svůj první koncept sportovního elektromobilu, který by se měl do roku 2025 proměnit v produkční model.

Automobilka Mercedes-Benz v posledních letech aktivně pracuje na rozšiřování svého portfolia čistě elektrických modelů, což je ostatně patrné na rozrůstající se nabídce řady s označením EQ. Pozadu však nechce zůstat ani sportovně orientovaná divize AMG, která již příští týden představí svůj první čistě elektrický koncept.

Jeho siluetu poodhalil Ola Källenius, CEO společnosti Mercedes-Benz, na svém LinkedIn profilu, kde v popisku uvedl: „Touha po výkonném luxusu zůstává silná. V Mercedes-Benz dbáme na to, aby se stal elektrický. Níže vidíte první představu o tom, jak by mohla vypadat elektrická budoucnost Mercedes-AMG. #VisionAMG kompletně odhalíme již příští týden“.

V den uvedení konceptu bude automobilka také prezentovat další detaily o své budoucnosti. Veřejnost by se měla například dozvědět, co znamená luxus pro Mercedes a jak bude možné kombinovat luxus a udržitelnost.

Ke konceptu zatím nemáme žádné bližší technické informace, podle dostupných zpráv by se však jeho základem měla stát zcela nová čistě elektrická platforma. Källenius měl přitom již během Financial Times Future of the Car Summit zmínit, že automobilka plánuje od roku 2025 vyvíjet pouze elektrické platformy a nabízet pouze elektrické vozy hned, jak to situace na trhu dovolí.

Video se připravuje ...

Zveřejněná silueta vozu pak naznačuje silnou inspiraci elektrickým konceptem Mercedes-Benz Vision EQXX, který se proslavil svým extrémním dojezdem na jedno nabití. Podobnost je přitom patrná zejména v zadní části. S ohledem na naznačené tvary karoserie lze očekávat, že vůz bude pouze dvoudveřový a jeho design bude ve velkém ovlivněn aerodynamikou.

Sluší se přitom dodat, že nepůjde o zcela první čistě elektrické AMG. Již v roce 2012 totiž automobilka představila limitovanou edici čistě elektrického modelu SLS AMG Electric Drive, který vyměnil 6,2litrový motor V8 za čtyři synchronní elektromotory u kol s kombinovaným výkonem 552 kW. Cena přitom začínala od extrémních 416.500 eur (cca 10,4 milionu korun).