Mercedes-AMG S 63 od Mansory má 880 koní, 1490 Nm a dynamiku supersportu

V Mansory si vzali do parády nejluxusnější sedan od Mercedesu. Navzdory očekávání to dopadlo docela vkusně, byť pro introverty bude upravené S 63 E Performance s plug-in hybridem stále až moc okázalé.

Jsou to dva týdny a kousek, co jsem zde psal o Mercedesu G, který prošel plastikou u Mansory. Ta mu dopřála svalnatější exteriér kombinující černou s oranžovými prvky, přičemž výsledek byl až příliš vyzývavý. Ostatně už samotná třída G dost vybočuje z davu.

Tentokrát ovšem německá tuningová firma s íránskými kořeny přišla se stravitelnějším soustem v podobě upraveného luxusního sedanu třídy S od Mercedesu s poněkud komplikovaným přídomkem AMG 63 E Performance. Za touhle šifrou se skrývá plug-in hybridní varianta spojující zážehový osmiválec o objemu 4,0 litru s elektromotorem neboli spalovacích 450 kilowattů s bezemisními 140 kW. Jelikož v tomhle případě můžeme obě čísla sečíst dohromady, dostáváme se k hodnotě 590 kW (802 koní) a 1430 newtonmetrů.

U Mansory si s plug-inem každopádně trochu pohráli a dostali z něj ještě o 78 koní navíc a dalších 60 newtonmetrů. Na první pohled to není moc, v praxi se však dynamika změnila výrazně. Jestliže sériový Mercedes-AMG S 63 E Performance 100 km/h zvládne za 3,3 sekundy, výtvor Mansory to umí ještě o půl sekundy rychleji. Tím už se upravený sedan dostává do teritoria čistokrevných supersportů, které však takový komfort nenabídnou ani z desetiny. Maximální rychlost dosahuje 320 km/h.

Aby se čtyřlitrovému osmiválci dobře dýchalo, vyměnili v Mansory standardní kapotu za nový kus z uhlíkových vláken, který má v sobě otvory pro přívod vzduchu. Jiný je také přední nárazník a maska chladiče, jíž vévodí obří logo úpravce. Podobnou divočinu čekejte také z boku a zezadu, kde se na vás mračí výraznější difuzor. Novinkou jsou 22palcové kované ráfky FD.15 Black Diamond s pneumatikami 265/30 vpředu a 305/25 vzadu.

Uvnitř si upravený sedan zachoval větší zdrženlivost. Černou kůži ozvláštňuje červené prošívání, přičemž červený odstín najdeme také na karbonovém dekoru a lemech koberečků. Ty jsou snad asi jediným opravdu nevkusným doplňkem interiéru vozu, jehož cena se určitě přiblíží deseti milionům korun, pokud ji ve výsledku ještě o několik milionů nepřeskočí.

Už samotný Mercedes-AMG S 63 E Performance v sériovém provedení totiž vyjde na 5.729.350 Kč, přičemž „zkrášlovací“ kúra od Mansory také nebude za hubičku…