Mercedes-Benz CLK ze zlatých časů DTM se prodal za více než 11 milionů

Německý šampionát cestovních vozů DTM si v poslední době prošel nespočtem krizí, které jsou, zdá se, prozatím zažehnány. Rok 2020 byl posledním pro takzvanou kategorii Class 1, které se přezdívalo mimo jiné “formule 1 se střechou”. Tuto kategorii nahradily vozy kategorie GT3, mezi něž patří například BMW M6 GT3, Audi R8 LMS, Ferrari 488 GT3, Porsche 911 GT3 R nebo Lamborghini Huracán GT3.

Proč k takto zásadní změně došlo? Jediné tovární automobilky Audi a Mercedes totiž v roce 2020 DTM opustily a šampionát musel hledat rychlé řešení. Aktuálně spadá DTM pod německý autoklub ADAC, takže ho v budoucnu dost možná čekají další změny. O tom ale jindy.

Nyní se vraťme přesně o 23 let zpátky do roku 2000, tedy samotného počátku 21. století. Šampionát DTM se vrátil po tříleté odmlce a do nové éry vstoupily automobilky Mercedes, Audi a Opel. Mercedes vyrazil do boje s osmi modely CLK, Audi se čtyřmi TT-R a Opel s osmi Astrami Coupé.

Mercedes měl v roce 2000 dva tovární týmy o dvou pilotech. Druhý tým byl sponzorovaný výrobcem piva Warsteiner a piloty byli Klaus Ludwig a Marcel Fässler. Právě vůz Fässlera s podvozkem RS00-05 se prodával před několika dny na aukci v Paříži.

Tehdy čtyřiadvacetiletý Fässler a budoucí trojnásobný vítěz Le Mans se v ročníku 2000 rozhodně neztratil. Sezónu začal dvěma druhými místy na okruhu Hockenheimring. I přesto, že byla druhá příčka nakonec jeho nejlepším výsledkem, který zopakoval už pouze jednou později na Nürburgringu, se v šampionátu umístil na solidním čtvrtém místě a továrnímu týmu Warsteiner AMG-Mercedes pomohl k třetí příčce mezi týmy.

Po této sezóně si Mercedes toto CLK s podvozkem RS00-05 ponechal pro propagační účely do doby, než ho koupil český automobilový závodník a podnikatel Antonín Charouz. Ten si vůz ponechal do roku 2013, kdy byl prodán dále. Ve vlastnictví před aktuálním prodejem byl vůz pravidelně servisován s tím, že šestistupňová převodovka Xtrac, spojka a vodní čerpadlo prošly renovací. Momentální nájezd závodního speciálu je přibližně 3500 tisíce kilometrů.

Pod kapotou speciálu Mercedes-Benz CLK DTM se podle platných regulí ukrýval 4,0litrový osmiválec o výkonu 350 kW (476 koní). Jeho hmotnost činila pouhých 1080 kilogramů (se započtením pilota).

V Paříží prvního února 2023 se při aukci tento 23 let starý závodní speciál prodal přesně za 477.500 eur (11.363.000 korun).