Mercedes-Benz EQS odhaluje český ceník. Za základ dáte přes tři miliony

Mercedes-Benz nám nedávno ukázal svůj nový elektrický model EQS už přímo v českém prostředí, na ceník jsme si však museli ještě chvilku počkat. To se však už teď mění a nová vlajková loď elektrické řady Mercedesu již odhaluje české ceny. Startují na částce 3.085.500 korun.

To se bavíme o základním provedení EQS 450+, které využívá jeden elektromotor u zadní nápravy o výkonu 245 kW. Komu by to však nestačilo, je tu ještě provedení EQS 580 4Matic. To už má elektromotory dva, pro zajištění pohonu všech kol, o kombinovaném výkonu 385 kW. Tato varianta pak podle zveřejněného konfigurátoru stojí 3.914.350 korun.

Bohatá standardní výbava odpovídá charakteru vlajkové lodi. Už v základu máte takové prvky jako 19" kola z lehkých slitin, elektricky ovládaná přední sedadla s vyhříváním, bezdotykové, elektricky ovládané víko zavazadelníku, čalounění syntetickou kůží, parkovací čidla s 360° kamerou a aktivním parkovacím asistentem nebo multimediální systém s navigací a rozšířenou realitou.

Dále je tu rovněž panoramatické střešní okno, vzduchové odpružení, diodové světlomety Digital Light nebo aktivní adaptivní tempomat.

Ve výsledku tak v příplatkové výbavě už toho moc není. Připlatit si u základní verze nicméně musíte za Hyperscreen, jednu z chloub EQS, což je palubní deska s třemi obrazovkami (třetí, OLED před spolujezdcem). Dáte za něj 233.133 Kč, zatímco pro EQS 580 4Matic je už standardem. Head-up displej s rozšířenou realitou pak vyjde na 64.759 korun.

Mercedes-Benz pak jako již tradičně nabízí i úvodní edici nazvanou Edition 1. V případě EQS stojí 324.120 korun a její součástí jsou ortopedická přední sedadla, 21“ kola od AMG, čalounění Nappa kůží nebo třeba obložení interiéru ořechovým dřevem s otevřenými póry.

EQS přichází na trh jako vlajková loď elektrické řady Mercedesu, jako alternativa ke klasické třídě S. Nabízí karoserii fastback s výklopnou zadní stěnou, která svým tvarováním přispívá ke skvělé aerodynamice. Součinitel aerodynamického odporu činí jen 0,2, což je nejméně z celé sériové produkce. Vedle již nabízených derivátů je potvrzen ještě příchod sportovně laděné varianty Mercedes-AMG EQS 53 4Matic, která má debutovat ještě před koncem roku.