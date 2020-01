Mercedes-Benz Vision AVTR: Koncept inspirovaný filmem Avatar pozná řidiče podle dechu

Kde hledali designéři konceptu Mercedes-Benz Vision AVTR inspiraci asi není potřeba příliš dlouho vysvětlovat. Zkratka AVTR však není jen odkazem na slavné filmové dílo Jamese Camerona. Jde totiž také o zkratku pro Advanced Vehicle Transformation, což by se dalo přeložit jako „rozšířená transformace vozidla“.

Nový koncept by měl ztvárnit představy designérů, techniků a výzkumníků automobilky Mercedes-Benz o tom, jak by mohla vypadat vozidla vzdálené budoucnosti. Inspiraci přitom čerpali právě z filmového světa Pandora, odkud si vypůjčili koncept propojení mezi člověkem, přírodou a v tomto případě ještě strojem.

Samotný stroj se však nyní snaží působit spíše jako živý organismus. Tomu by měl odpovídat jednoduchý „organický“ designový jazyk, který je dobře patrný na kulatých otvorech prosklených dveří a oken. Působivé jsou však i světelné efekty na kolech a některých částech karoserie.

Dojem živého organismu pak podtrhuje i 33 „bionických klapek“ na zadní části vozu, které svými pohyby simulují dýchání. Současně však mohou různými gesty komunikovat s řidičem nebo okolním provozem.

Vision AVTR navíc umožňuje natáčení přední i zadní nápravy v rozdílných směrech, díky čemuž se může koncept pohybovat do strany pod úhlem cca 30 stupňů. Tento typ pohybu je často označován jako „krabí“, což by opět mělo podtrhovat dojem živého tvora v pohybu.

Interiér pak opět působí jako z jiného světa. Zapomeňte na volant, pedály nebo klasické sedačky. Sedadla čalouněná speciální veganskou kůží „Dinamica“, vyráběnou ze zbytků látek a plastových lahví, připomínají spíš drahý designový nábytek. Podlahu pak z velké části tvoří „Karoon“, což by mělo být dřevo získané z kořenů nalezených a udržitelně vytěžených v Amazonském pralesu.

Jediným ovládacím prvkem je multifunkční ovládací „element“ ve středovém tunelu, na který řidič položí ruku a tím tak „splyne s vozidlem“. Zkrátka jako ve filmu, jen si auto nemusíte chytit. Položením ruky na ovládací „prvek“ by měl celý koncept ožít a díky schopnosti monitorovat srdeční tep nebo dech by měl být schopen dokonce i identifikovat řidiče. Naklopením ruky dopředu pak může řidič aktivovat například virtuální prohlídku světa Pandora, který se zobrazí na palubní desce – tvořené jedním obrovským displejem.

Zajímavostí je pak i elektrický pohonný systém. Ten totiž vůbec poprvé sází na baterie s organickou technologií, díky čemuž jsou plně recyklovatelné. Baterie má kapacitu 110 kW a její články jsou namísto vzácných kovů založeny na organické chemii vycházející z grafenů. Koncept se tak stává zcela nezávislý na fosilních zdrojích.

Baterie by měly napájet čtveřici elektromotorů, každý pohánějící jedno kolo, jejichž kombinovaný výkon by měl dosahovat 350 kW (476 k). Dojezd by se měl pohybovat okolo 700 kilometrů a opětovné dobití baterie by mělo trvat zhruba 15 minut.