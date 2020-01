Mercedes bude šetřit. Vzdá se kvůli tomu Formule 1?

Mercedes čeká v následujících letech významné šetření. Jeho vlastník, koncern Daimler, chce v reakci na upadající zisky výrazně snížit náklady, čímž má do roku 2022 ušetřit až jednu miliardu eur. Součástí tohoto utahování opasků je mimo jiné rozsáhlé propouštění, v rámci něhož má počet manažerských pozic klesnout o desetinu. V ohrožení je ale také další účast Mercedesu ve Formuli 1.

V rozhovoru pro Motorsport.com to přiznal sám šéf stáje Toto Wolff. Podle jeho slov tým jedná s vedením o dalším pokračováním ve Formuli 1, přičemž diskuze ještě neskončila.

Další budoucnost stříbrných šípů v královně motorsportu je ohrožena i s ohledem na nová pravidla, chystaná pro rok 2021, kterým se stáj bude muset přizpůsobit. Nové regule mají přispět k větší konkurenceschopnosti jednotlivých týmů, a tak je aktuální dominance Mercedesu v tomto šampionátu ohrožena. Ostatně i Wolff přiznává, že současná silná pozice týmu nemusí v roce 2021 nic znamenat.

Wolff každopádně jako šéf týmu logicky tvrdí, že by byla škoda nyní Formuli 1 opouštět. Může se sice říkat, že značka už v minulých letech se svými šesti konstruktérskými a šesti jezdeckými tituly všechno dokázala, Wolff ale argumentuje tím, že šampionát bude marketingově pořád zajímavější. Roste totiž počet diváků, ať už televizních, internetových nebo těch přímo na závodních okruzích, stejně tak je i dostatek sponzorů.

„Opustit šampionát by teď z obchodního hlediska rozhodně nebylo správné, když se chystá proměnit v nové příležitosti,“ vysvětluje šéf Mercedes F1.

V době snižování nákladů a nutnosti rozsáhlých investic do elektromobility ale vedení Daimleru může budoucnost v F1 vidět jinak. Zvlášť když trojcípá hvězda působí v dnes tak módní disciplíně elektrických monopostů Formule E, která kvůli své eko image může být pro Daimler zajímavější. Navíc přizpůsobení novým pravidlům F1 bude něco stát. A hrozí, že stáj přijde o svoji hvězdu, Lewisu Hamiltonovi letos končí smlouva a není vyloučeno, že odejde hledat nové výzvy jinam.

Kolem a kolem je tak konec Mercedesu ve Formuli 1 reálnou hrozbou. Definitivní konec stáje by to však nemusel být. Objevují se zprávy, že by ji převzal sám Toto Wolff a pokračoval s ní třeba pod vlastním jménem. Takové řešení by přitom nebylo vůbec nové. Po konci Hondy v F1 její stáj převzal Ross Brawn, přejmenoval ji na Brawn GP a v roce 2009 s ní ovládl šampionát, jak v poháru konstruktérů, tak v pořadí jezdců, když se mistrem světa stal Jenson Button. Brawn GP nicméně setrval jediný rok, od sezony 2010 se transformoval právě do Mercedesu.