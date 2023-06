Umělá inteligence patří mezi největší fenomény tohoto roku, takže není divu, že už se aktivně pracuje na její integraci i do automobilů. Například automobilka Mercedes-Benz spolupracuje se společností Microsoft na rozšíření schopností svého systému hlasového ovládání, který by nově mohl pracovat se systémem umělé inteligence Chat GPT.

Mercedes a Microsoft: Spolupráce na hlasovém ovládání s ChatGPT

Uživatelé vozů Mercedes-Benz v USA by již měli mít možnost přihlásit se do beta-programu, který umožní rozšíření schopností hlasového asistenta o ChatGPT. Přihlášení do beta-programu by mělo být možné přes aplikaci Mercedes Me, údajně by ale zapojení mělo být možné i přes hlasový pokyn.

"Integrace ChatGPT se společností Microsoft v našem kontrolovaném cloudovém prostředí je milníkem na cestě k tomu, aby se naše vozy staly centrem digitálního života našich zákazníků," řekl Markus Schäfer, technologický ředitel společnosti Mercedes.

Hlasový asistent obohacený o ChatGPT

"Náš beta program rozšiřuje stávající funkce Hey Mercedes, jako jsou dotazy na navigaci, požadavky na počasí a další, o možnosti ChatGPT," dodal Schäfer. Jazykový model ChatGPT by tak měl rozšířit seznam témat, na které hlasový asistent dokáže reagovat.

Podle automobilky by tak hlasový asistent měl být schopen poskytnout řidiči například bližší informace o cílové destinaci, případně by měl být schopen reagovat na komplexnější otázky. "Naším cílem je podpořit rozhovory přirozenými dialogy a doplňujícími otázkami," řekl Schäfer.

Beta-program by měl fungovat zhruba tři měsíce. Automobilka pak využije data pro další testování a vývoj hlasového ovládání vozu, případně data využije pro strategii uvedení rozvinutého systému na další trhy, kde se nemluví anglicky.