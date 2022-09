Mercedes láká na premiéru modelu AMG C63: Představí se již zítra!

Malou předpremiéru měl prototyp modelu Mercedes-AMG C63 již v červnu na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Po designové stránce odhalil maskovaný prototyp téměř vše. I přesto se na zítřejší oficiální premiéru nelze netěšit!

Připomínáme, že se v nové generaci modelu C63 (W206) skutečně neobjeví ani osmiválec, ani šestiválec, ale pouze 2,0 litrový čtyřválec M139, který využívá “áčková” řada (A, CLA) v nejvyšším výkonovém stupni s označením 45. Oproti těmto modelům však nalezneme v nové C63 více výkonu, a to i díky kombinaci spalovacího motoru s elektromotorem a baterií o kapacitě 6,1 kWh.

To, že bude nový Mercedes-AMG C63 plug-in hybrid, jistě mnoho fanoušků modelu nepotěší. Z nové generace kvůli snížení počtu válců na polovinu nejspíš nedostanete tolik emocí, co vám však určitě chybět nebude, je dostatek výkonu. Kombinovaný výkon by měl dosáhnout až 670 koní, zatímco C63 S v poslední generaci nabízí “pouhých” 510 koní.

Při zítřejší premiéře se očekává představení dvou karosářských variant - sedanu a kombi. Karoserie kupé a kabriolet se z důvodu sloučení dvoudveřových variant třídy C a E do modelu CLE nabízet nebudou. Bude zajímavé sledovat, jak si povede zejména praktická varianta ve chvíli, kdy ji přibyl konkurent ve formě BMW M3 Touring. Na rozdíl od Mercedesu ale BMW u modelů “M” drží tradici a minimálně pro aktuální generace neopouští šestiválcové motory.

AMG C63 nabídne i dojezd na čistou elektřinu, vzhledem k nízké kapacitě baterie však půjde o drobné kilometry a využívat se bude zejména spalovací motor. Dá se očekávat, že díky hybridnímu ústrojí bude C63 (W206) těžší než jeho předchůdce s motorem V8. Bližší technická data se však nejspíš dozvíme až zítra.