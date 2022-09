Mercedes-Benz může nabízet motor V8 i po roce 2030, musí však být zájem

Když představitelé automobilky Mercedes-Benz v polovině loňského roku prohlašovali, že chtějí být do konce desetiletí čistě elektrickou automobilkou, nezapomněli zmínit jednu kouzelnou frázi – když to podmínky na trhu dovolí. Automobilka sice od té doby najela na vlnu elektrifikace, přesto pořád počítá i se spalovacími motory. Přinejmenším na některých trzích.

Nemuselo by se přitom jednat jen o malé a přidušené motorizace, automobilka totiž naznačila odhodlání udržet při životě po roce 2030 dokonce i osmiválce. S touto informací přišli australští kolegové z webu CarSales, jejichž hostem byl Joerg Bartels, viceprezident německé značky pro vývoj automobilů.

Podle něj by s námi měly osmiválcové motory zůstat i v budoucnosti, hodně však bude záležet na nových (přísnějších) emisních limitech. Pokud je automobilka dokáže splnit a budou odpovídat i flotilové emise CO 2 , pak by neměl být důvod, aby se značka vzdávala motorů V8 nebo i menších řadových šestiválců.

Video se připravuje ...

„Nakonec musí naplnit naši celkovou strategii v oblasti emisí CO 2 , a v té máme jasnou cestu: být CO 2 neutrální na konci třicátých let, tedy do roku 2039. A od roku 2030 chceme být už jen čistě električtí. Ale pokud v některých regionech stále existuje poptávka po benzínových V8, a stále jsou součástí naší nabídky, proč bychom s nimi měli přestat?“ citují australští kolegové slova Bartelse.

Mercedes si je přitom plně vědom náročnosti vylepšování spalovacích motorů tak, aby odpovídaly přísnějším emisním limitům – zejména Euro 7 – současně si však značka uvědomuje, že někteří zákazníci budou ochotni si kupovat šestiválce a osmiválce i v budoucnosti. Bartels si je také jistý, že technici mohou vylepšit prakticky každý motor tak, aby odpovídal přísnější legislativě, to však bude znamenat vyšší ceny, které někteří zákazníci nebudou ochotni platit.

Jakmile tedy vstoupí v platnost emisní norma Euro 7, což se očekává zhruba během poloviny tohoto desetiletí, stane se vývoj spalovacích motorů citelně nákladnější. Přesto by měl mít motor V8 své pevné místo v některých modelech, včetně druhé generace modelu AMG GT. U některých modelů však můžeme očekávat přechod od vidlicových osmiválců k menším motorům s elektrickou asistencí.