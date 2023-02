Mercedes prý chystá menší třídu G, údajně se spalovacím i elektrickým motorem

Mercedes-Benz třídy G je dodnes fascinujícím strojem, který ke svým terénním kořenům dokázal přidat ještě pořádnou dávku luxusu a ve verzích AMG i výkonu. Zanedlouho by se pak ikonická třída G měla dočkat i elektrického sourozence EQG, který by měl na schopnosti vozu navázat a přinést je do elektrické éry.

Podle zprávy německého magazínu Handelsblatt, na které nedávno upozornili kolegové z Motor1, se však v Mercedesu údajně pracuje na ještě jednom modelu, jenž by navazoval na ikonický Geländewagen. Údajně by mělo jít o menší třídu G, zámořskými kolegy označovanou jako „baby G“.

Za prosazováním tohoto projektu by údajně měl stát samotný Ola Källenius, CEO značky, představení modelu se pak očekává zhruba v roce 2026. Za zmínku přitom stojí, že po mechanické stránce nejspíš nebude kompaktní třída G se svým sourozencem nijak spřízněna.

Zatímco plnotučný Mercedes-Benz třídy G stále používá pro offroady osvědčenou konstrukci kabiny na rámu, menší G by údajně mohlo stát na nové platformě MMA, jejíž premiéra se očekává v roce 2024. Jako první by se na nové platformě měly představit modely CLS, GLA nebo GLB.

Třída G by tak de facto následovala nový Ford Bronco, který je dostupný jako plnohodnotný offroad s rámovou konstrukcí, nebo jako kompaktní SUV Bronco Sport se samonosnou karoserií a běžnější technikou (jakkoliv je i Bronco Sport v terénu překvapivě schopné).

Nový menší model třídy G by pak zřejmě nemusel být o tolik menší, tedy alespoň co se délky týče, pravděpodobně by však nabídl nižší světlou výšku a s tím související horší vlastnosti v terénu. V jeho výbavě by pak možná nemuselo být tolik do terénu zaměřených doplňků, jako jsou uzávěrky diferenciálů či redukční převodovka.

Platforma MMA by měla být primárně vyvíjena především pro elektromobily, údajně však nabídne i podporu spalovacích motorů. Díky tomu by se tak nový zástupce třídy G mohl nabízet s oběma typy pohonných jednotek.

Nová platforma by údajně měla pracovat s 800V architekturou a při jejím vývoji by měly být zužitkovány poznatky získané při vývoji konceptu Vision EQXX. O možné podobě nového modelu zatím nepadla ani zmínka, třída G je však proslavena svými hranatými tvary, na které by měl navázat i produkční model EQG.

Jistý náznak budoucnosti třídy G nám přitom automobilka nabídla již v roce 2012, kdy představila futuristický koncept Ener-G-Force. Je však otázkou, jak moc je dnes ještě aktuální.