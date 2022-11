Mercedes EQG poodhalil techniku, opět půjde o pravověrný offroad

Automobilka Mercedes-Benz se během loňského autosalonu v Mnichově pochlubila konceptem čistě elektrické třídy G, která dostala označení EQG. Už tou dobou bylo jasné, že se elektrická verze klasického hranatého offroadu stane realitou, teprve nyní však získáváme první zajímavé informace o její skutečné podobě.

V uplynulých týdnech totiž automobilka uspořádala prezentaci pro některé zahraniční kolegy, na které se pochlubila i maskovaným testovacím prototypem modelu EQG. Většinu detailů zatím ukrývala maskovací fólie, což platilo i pro kabinu, přesto se zahraniční kolegové mohli svézt alespoň na místě spolujezdce a vyslechnout si pár zajímavých detailů o připravovaném stroji.

Kolegové z britského Autocar se tak například dozvěděli, že základem vozu bude modifikovaná verze klasického žebřinového rámu, který používá současná generace třídy G se spalovacím motorem. Na rámu pak bude posazena karoserie, která by si měla zachovat charakteristické hranaté tvary. Jako klasický elektromobil však dostane i řadu upravených detailů, včetně uzavřené masky, jiných nárazníků, atd. Výrobu by pak i nadále měla zajišťovat partnerská společnost Magna Steyr v rakouském Grazu.

Pohon vozu by měly zajišťovat rovnou čtyři elektromotory, přičemž každý bude pohánět jedno kolo. Automobilka prý zvažovala i jiné koncepce, jedině s touto však dokáže zajistit čistě elektrický offroad s maximálními schopnostmi v nejnáročnějším terénu. Vzadu by přitom měla být náprava ve stylu de Dion, vytvořená speciálně pro EQG a s elektromotory blíže ke kabině, která by měla zajistit maximální trakci i flexibilitu podvozku. Vpředu by pak mělo být nezávislé zavěšení, podobné třídě G se spalovacími motory, s elektromotory blíže u kol.

Každý ze čtyř motorů by navíc měl být vybaven vlastní mechanickou převodovkou s dvojicí rychlostí, takže bude schopen nabídnout i redukci. Parametry motoru ani systémového výkonu neznáme, podle zástupců automobilky se však počítá s několika úrovněmi výkonu. Chybět by přitom neměla ani alternativa k vrcholnému modelu AMG, jehož 4,0litrový twin-turbo motor V8 nabízí u verze G63 přes 570 koní.

Víme však, že chování pohonné soustavy se bude měnit v závislosti na zvoleném jízdním režimu, přičemž pro jízdu v terénu budou dostupné rovnou tři – Trail, Rock a Sand. Čtveřice elektromotorů navíc dokáže nasimulovat klasické uzavírání všech tří diferenciálů – tedy obou nápravových a mezinápravového.

Podobně jako Rivian pak i Mercedes EQG nabídne díky čtyřem nezávislým motorům tzv. tankovou otočku, kdy se dokáže otočit o 360 stupňů doslova na místě. To ostatně natočil a na Twitteru zveřejnil Greg Kable, který se prezentace zúčastnil právě za britský Autocar. Díky kompaktnosti elektrického pohonného ústrojí se prý ale můžeme těšit i na výrazně menší poloměr otáčení, než jaký nabízí třída G se spalovacími motory.

Pohonné ústrojí bude napájené z baterie uložené v podlaze a pod zadní lavicí. Lithium-ion baterie by měla mít kapacitu okolo 100 kWh a novou technologii článků představenou s konceptem EQXX. Baterie by tak měla mít větší energetickou hustotu a nabízet lepší efektivitu, než nabízejí produkční modely EQE a EQS. Její velikost i hmotnost by se přitom měla zmenšit.

Na odhady o dojezdu je zatím příliš brzy. V terénu pak nejde ani tak o dojezd v kilometrech, jako spíš o čas, který je vůz schopen v náročném terénu strávit. A během testování prý koncept předvedl i pár působivých hodnot. Ostatně vůz by měl těžit i z výkonné rekuperace díky čtyřem elektromotorům.

Za zmínku také stojí, že baterie je speciálně chráněna před poškozením a důkladně utěsněna, díky čemuž může EQG bez problému i brodit. Uložení baterie v podlaze navíc přispívá ke snížení těžiště a zlepšení jízdních vlastností. Otázkou však bude váha, která je i podle automobilky výzvou. Vůz se však vejde pod hranici 3,5 tuny.

O parametrech jako jsou nájezdové úhly, světlá výška, přejezdové úhly, atd. se prý zatím zástupci automobilky bavit nechtěli. Elektrický model EQG by se však měl v terénu modelům se zážehovými či vznětovými motory nejen vyrovnat, ale v určitých situacích by měl být schopen je i překonávat.

Nový Mercedes EQG by tak mohl být skutečně působivým strojem na silnicích i v terénu. Tedy dokud bude mít kde nabíjet. Přesto už se možná objevila jedna jeho slabina. Elektrický dojezd vozu totiž prý velmi trpí při tahání přívěsu, jak měli pro Autocar přiznat technici značky. Zatím tak prý není úplně jisté, zda první generace bude tahání umožňovat.