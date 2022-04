BMW prý zvažuje další budoucnost malých spalovacích předokolek

Pro automobilku BMW byly dlouhou dobu charakteristické vozy s pohonem zadních kol, v posledních letech však do své nabídky zařadila také několik modelů s pohonem předních kol, které jsou postavené na platformě UKL. Ostatně na této platformě stojí i nedávno představené BMW řady 2 Active Tourer a v příštím roce by se měla stát základem také nové řady Mini.

Jak ovšem upozornili kolegové z Autocar, platforma UKL již není z nejmladších. Konkrétně v roce 2027 už bude 12 let stará, což by tou dobou mohl být problém. Podle odhadu britských kolegů by totiž právě v roce 2027 mohla nastat situace, kdy většina nových automobilů se spalovacím motorem bude muset využívat plug-in hybridní pohon s elektrickým dojezdem alespoň cca 40 mil (cca 64 km).

Jenže aby vůz takového dojezdu dosáhl, bude potřebovat větší baterie. K jejich uložení tak bude potřeba více místa, což může znamenat potřebu větší platformy, která bude delší a pochopitelně také dražší. Je tedy otázka, zda se automobilce bude chtít pokračovat se svými malými vozy osazenými spalovacími motory.

Zdroj přímo z BMW měl pak pro britské kolegy z Autocar potvrdit, že vedení automobilky a vrchní plánovači se v současnosti zaměřují na obchodní model výroby menších vozidel – právě na platformě UKL. „Je zde mnoho věcí ke zvážení,“ měl uvést nejmenovaný zdroj. „Především, velikost UKL platformy komplikuje elektrifikaci, protože omezuje velikost baterie.“

Dalším problémem mají být objemy produkce UKL platformy. Vozy postavené na tomto základu se například v USA prodávají jen v malých číslech, největší potenciál pak představuje Čína. Především tedy malá města. Jenže pro úspěch v Číně potřebuje značka spíše sedany, než hatchbacky.

V takovém případě už jsou ale prodeje slušné a pro BMW by byla škoda o takový vůz přijít, neboť může v Číně plnit roli „prvního BMW“. Pokud by tento segment automobilka opustila, zřejmě by tak jen přenechala místo konkurenci.

BMW ovšem musí zvažovat také přínosy emisní normy Euro 7, jejíž znění by se mohlo objevit již během tohoto léta. Existuje totiž šance, že kvůli omezování emisí bude muset automobilka najít další prostor pod podlahou, kam umístí výrazně větší a účinnější katalyzátor. I to by tedy značku mohlo posunout k výrobě spíše větších vozidel.

O těžkém osudu malých prémiovek se spalovacími motory na evropském trhu nicméně svědčí i osud základního hatchbacku Audi A1 a malého crossoveru Audi Q2 – oba modely totiž po svém současném modelovém cyklu končí a nástupce se nedočkají. Respektive určitě ne přímého a se spalovacím motorem. Šanci by mohly dostat spíše elektromobily.