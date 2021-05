Messerschmitt se vrací na silnice, nabídne spalovací motor i elektromotor

Společnost Messerschmitt si nejspíš většina z nás spojuje především s obdobím druhé světové války a ikonickými stíhačkami jako Bf 109, proudovým Me 262 nebo raketovým Me 163. Společnost sice dokázala přežít konec války, s výrobou stíhaček se však musela rozloučit. Našla si ale nový obor, ve kterém dokázala zabodovat.

Namísto letadel se totiž vrhla na výrobu takzvaného „mikroautomobilu“, který bychom mohli označit také za tříkolku či kapotovaný motocykl, s označením Messerschmitt Kabinenroller (zkráceně KR). Tento typ automobilů byl přitom v poválečném období celkem vyhledávanou záležitostí, neboť nabízel cenově dostupnou možnost osobní dopravy.

Mnozí tehdy dokonce věřili, že se tzv. mikroautomobily mohou stát budoucností osobní přepravy. Ostatně vyráběla je celá řada v té době slavných značek, včetně BMW. Takřka nulová bezpečnost, omezené výkony a nepříliš oslnivé jízdní vlastnosti však tento trend brzy poslaly na slepou kolej. Některé kousky se však vrací na stále sílící vlně nostalgie.

A jedním z nich je i model Messerschmitt KR, který chce na trh vrátit společnost Messerschmitt Werke. A plánuje dokonce dvě verze. Základem je model KR-202 Sport, který by měl být modernizovanou verzí původního modelu KR-200. Alternativou by pak měla být čistě elektrická verze KR-E5000.

Základní model KR-202 by přitom kromě vylepšené techniky měl nabídnout i celkem pestrou základní či volitelnou výbavu, ve které by neměl chybět hardtop, elektrické vyhřívání, rádio s bluetooth konektivitou nebo chromovaný nosič zavazadel. Pod kapotou by pak měl být ukryt spalovací motor o objemu 125 ccm, nabízející nejvyšší výkon cca 7,3 k, který v kombinaci s CVT převodovkou nabídne nejvyšší rychlost až 90 m/h.

Elektrická verze by měla být osazena elektromotorem o výkonu 5000 W (cca 6,7 k), který však také dokáže vyhnat vůz k nejvyšší rychlosti cca 90 km/h. Oba modely by přitom měly být lehčí než originál. Hmotnost verze se spalovacím motorem by se měla pohybovat okolo 220 kg, zatímco elektrická verze by měla být odlehčena až na 195 kg.

Dojezd elektrické tříkolky je však odhadován na pouhých 80 km, zatímco verze se spalovacím motorem by měla zvládnout dvojnásobek. Na plné nabití elektrické verze si navíc posádka bude muset počkat až šest hodin.

Kabina přitom zůstává věrná originálu, což znamená dvě sedadla umístěná v řadě za sebou a možnost přepravy maximálně dvou osob. K dispozici je však připraven i malý zavazadlový prostor, který může doplnit příplatkový chromovaný nosič. Maximální nosnost je však nanejvýš 220 kilogramů.

Znovuzrozený Messerschmitt KR tak přijíždí s nabídkou jedinečného zážitku relativně dostupného motorismu padesátých a šedesátých let, ovšem zadarmo to není. Základní verze KR-202 začíná od ceny 10.950 eur (cca 283.000 Kč), zatímco elektrický KR-e5000 startuje od 12.950 eur (cca 335.000 Kč). Jak ovšem dodává výrobce – stále je to podstatně méně než na kolik by dnes přišel původní Messerschmitt Kabinenroller, ze kterého se stal vyhledávaný a ceněný veterán.