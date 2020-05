Chystáte se na cesty mimo unijní Evropu – třeba do Ameriky, Austrálie, někdejšího SSSR nebo Asie? Pak si nachystejte důležitého pomocníka: mezinárodní řidičský průkaz. Spolu s naším řidičákem a cestovním pasem jej podle Ministerstva dopravy i našich zkušeností vyžadují ve stovce zemí světa, hlavně velkých nebo hojně navštěvovaných. Pokud v seznamech cílovou zemi nenajdete, obvykle uznávají národní řidičák bez potíží.

Pro klid duše

Z našich cest ve vzdálených destinacích ale víme, že mezinárodní řidičák je sice jednotlivými státy vyžadován, ale kontrolován bývá jen málokdy, nebo vůbec. K čemu tedy mezinárodní mezinárodní průkaz vlastně je, když jej většinou po vás nikdo nakonec v cizině nechce? Stačí jim vidět naši kartičku s vlajkou EU a vše je OK. Hodí se třeba při vyřizování zápůjčky vozu v autopůjčovně, při policejních nebo celních kontrolách a podobně. Je to vlastně pojistka na klid, kterou doporučují všichni cestovatelé. Rozdíl je poznat právě v okamžicích, kdy jej najednou po vás bude vyžadovat policista nebo celník v naději na úplatek. Nebo když jej třeba v případě nehody a jejího vyšetřování musíte odevzdat, dáte ten mezinárodní a máte pořád v záloze český. Takže radíme – pořídit!

Na tři, nebo jeden?

Protože existují dva druhy mezinárodních řidičáků, je prvním krokem zjistit, doklad jakého typu daná cílová země vyžaduje. V čem se liší? Typ vydaný podle Vídeňské úmluvy z roku 1968 má platnost tři roky, podle Ženevské z roku 1949 jen jeden rok.

Například na cestu do USA budete potřebovat „Ženevu“, na Seychelách se zase bude hodit „Vídeň“. Třeba pro Thajsko, Pobřeží slonoviny či Koreu lze libovolně vybrat z obou možností, doporučujeme tu na delší dobu. Jaký druh potřebujete, dobře vědí na úřadě.

Kde o něj požádat?

Stejně jako o český řidičák je dnes možné o mezinárodní řidičský průkaz zažádat na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Co s sebou k vyřízení?

Na dopravní úřad si vezměte platný řidičák, občanku a průkazovou fotku 35 x 45 mm – portrét vytištěný na tiskárně nestačí. Blanket žádosti o mezinárodní řidičský průkaz si můžete vyzvednout na místě, nebo si jej dopředu stáhnout z internetu, například ze stránek dopravního odboru magistrátu, a vyplnit dopředu. Čtrnáct kolonek máte za minutku. Když si objednáte čas vyřízení přes internet, jdete k okénku prakticky okamžitě. Jinak musíte čekat, až na vás vyjde řada. Správní poplatek u přepážky činí 50 korun. Nejlepší zprávou je, že úřad vystavuje doklad na počkání.

Kde doklad vyžadují?

Státy Ženevské úmluvy o silničním provozu (1949)

Albánie, Alžírsko, Andorra, Argentina, Austrálie, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bosna a Hercegovina, Botswana, Burkina Faso, Černá Hora, Demokratická republika Kongo, Dominikánská republika, Ekvádor, Egypt, Fidži, Filipíny, Ghana, Gruzie, Guatemala, Haiti, Chile, Indie, Island, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická republika, Jordánsko, Kambodža, Kanada, Kongo, Kuba, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Malajsie, Mali, Maroko, Monako, Namibie, Niger, Nigérie, Nový Zéland, Omán, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Korea, Rusko, Rwanda, San Marino, Senegal, Srbsko, Sierra Leone, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Středoafrická republika, Sýrie, Thajsko, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Uganda, USA, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe.

Státy Vídeňské úmluvy o silničním provozu (1968)

Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrajn, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Černá Hora, Demokratická republika Kongo, Filipíny, Gruzie, Guyana, Írán, Izrael, Jihoafrická republika, Katar, Kazachstán, Keňa, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libérie, Makedonie, Maroko, Moldávie, Monako, Mongolsko, Niger, Omán, Pákistán, Peru, Pobřeží slonoviny, Rusko, San Marino, Saúdská Arábie, Senegal, Srbsko, Seychely, Spojené arabské emiráty, Středoafrická republika, Tádžikistán, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Zimbabwe.

Kde průkaz nepotřebujete?

Na silnicích států EU, Švýcarska, Norska a Lichtenštejnska není mezinárodní řidičák nutný. I když většina zemí Unie podepsala dokonce oba protokoly, na jejich území stačí národní řidičák s logem EU.

Zkušenosti redaktorů Světa motorů

Matouš Jelínek: Že je potřeba mít v arabských zemích mezinárodní řidičský průkaz? Po pravdě musím přiznat, že mě o tom ani

nenapadlo přemýšlet. Poprvé jsem řídil v Bahrajnu před dvěma roky – do půjčovny jsem poslal sken s předstihem, a s naší kartičkou EU nebyl nejmenší problém. Během dvou návštěv jsem si také třikrát pronajal auto v Ománu, a nikdy nikdo ani nenaznačil, že bych potřeboval mezinárodní průkaz. A to jsem absolvoval i dvě velmi důkladné policejní prohlídky u hranice s Jemenem. Příště si jej ale raději zařídím.

Martin Jeník: Mezinárodní řidičák jsem si obstaral kvůli řízení auta z půjčovny v USA, v praxi ho však po mě nevyžadovali a chtěli jen klasický průkaz. Podobnou zkušenost zde měla i většina známých. Ovšem jistota je jistota.

Jiří Baborský: Mezinárodní řidičák pro jistotu vozím vždy, když to cílová země vyžaduje, a v autopůjčovně jej předkládám

automaticky. S ostatními dokumenty si jej vzal pouze úředník ve Spojených arabských emirátech, což ale ještě neznamená, že doklad použil.

Všude jinde – v USA, Mexiku, Panamě, Ománu nebo na ostrovech Palau – mi mezinárodní oprávnění okamžitě vrátili a zajímal je pouze český řidičák. S totálním nezájmem jsem se setkal i ze strany policistů.

Jednou mi ale mezinárodní průkaz přece jen přišel vhod. Letěli jsme do Íránu, kde jsem řídit neplánoval. Kvůli problémům s vízy jsme ale nakonec skončili v Ománu, a tam už se auto hodilo. Jenže český řidičák zůstal doma a jen náhodou jsem ve svém cestovatelském batohu našel ten mezinárodní. Tak jsem to v autopůjčovně zkusil s ním. Úředník se dlouho kroutil, že bez předložení i české kartičky mi auto půjčit nemůže, obměkčit se mi jej nepodařilo. Nakonec jsme našli kompromis. Nechal jsem si poslat fotku českého řidičáku do mobilu, úředník přimhouřil obě oči a auto mi nakonec půjčil. Dva týdny jsem ale Omán křižoval jen s mezinárodním průkazem, který bez českého sám o sobě nic neznamená. A podle Murphyho zákonů jsem narazil na policejní zátah. „Co to je?“ zíral na papírovou knížečku policista. Mezinárodní řidičský průkaz, odvětil jsem s úsměvem. Ten vaše země po turistech vyžaduje. „To jsem nikdy neviděl,“ pravil přísným hlasem orgán a nechápavě vrtěl hlavou. Omlouvám se, ale jak vidíte, i v autopůjčovně jej akceptovali. „Tak tedy jeďte, no…!“ I tato zkušenost mě ujistila, že je dobré mezinárodní řidičák vozit. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Dokonce mám známého, kterému kdesi hluboko v Africe při kontrole zabavili řidičák, protože odmítl dát policistům všimné. A co teď, ve zkorumpované zemi, kde se turista práva těžko dovolá? Naoko tedy dělal drahoty, pak jim odevzdal ten mezinárodní a s českým oprávněním v kapse si užil zbytek dovolené a vesele řídil i po návratu domů jako by nic. Kdyby měl u sebe jen český doklad, nejspíš by se moc nesmál. Buď by o něj přišel, nebo by skončil v africké šatlavě.