MG uvádí nový levný pickup. Techniku sdílí s budoucím Volkswagenem
Dřívější značka sporťáků MG má dnes širokou nabídku čítající desítky modelů, z nichž jen pár se dostane i k nám. Další novinkou je velký pickup MGU9, který by cenovkou zaujal i u nás.
V Česku je značka MG známá pro dostupné modely se všemi hlavními pohony. Základem nabídky jsou SUV, má ale i dva hatchbacky a dokonce elektrický roadster. Ve světě je ale nabídka podstatně širší a dohromady čítá až 30 modelů. A to včetně off-roadů, sedanů, kombi, MPV či pick-upů. A právě řady pick-upů MG teď rozšířil nový model, navazující na starší MG T60.
MGU9 je 5,5 metru dlouhý rámový pick-up s velmi hranatým designem a obří maskou. Nepodobá se ničemu dalšímu v nabídce značky, což je v tomto případě logické. Pochází totiž od značky Maxus, která také patří pod koncern SAIC. U9 je přeznačkovaným modelem Terron 9, který se už mimochodem prodává také v Evropě.
Zde se ale setkáme pouze s elektrickou verzí, zatímco MG sáhlo po spalovacích motorech. Prvním trhem pro novinku je Austrálie, kde U9 přijíždí s 2,5litrovým turbodieselem o výkonu 160 kW a 520 Nm točivého momentu. Poháněna jsou všechna kola pomocí systému od BorgWarner a převodovka je osmistupňový automat ZF. Na obou nápravách mohou být uzávěrky diferenciálu, nosná kapacita je až 870 kg a tahat může až 3,5 tuny.
V Austrálii největší MG začíná na ceně v přepočtu 723.000 Kč, nejvybavenější verze je za pořád slušných 832.000 Kč. Konkurenci má silnou a jednou z největších bude právě Terron 9, který se už v Austrálii prodává také. Mimochodem pod značkou LDV, což je původní britská automobilka, kterou SAIC koupil a na většinu trhů přejmenoval na Maxus. LDV Terron 9 v Austrálii začíná na ceně v přepočtu 682.000 Kč, má však vzadu listová pera, zatímco MG nabídne víceprvkovou nápravu.
Stejný základ mimochodem využije také Volkswagen pro další verzi pick-upu Amarok. Na základě Terronu 9 vznikne pick-up s hybridním pohonem, jestli využije také stejnou karoserii, se zatím neví. Vůz však nenahradí Amarok v Evropě, ale v Jižní Americe, kde se bude také v argentinské továrně Volkswagenu vyrábět.
V Evropě je vůz dostupný třeba v Německu, kde se prodává jako elektrický Maxus eTerron 9. I ten má pohon všech kol, se 125 kW elektromotorem vpředu a 200 kW vzadu, na stovku zrychlí za 5,8 sekundy. Baterie má kapacitu 102 kWh a dojezd dle WLTP je až 566 kilometrů. Auto má pod kapotou velký přední kufr s objemem 236 litrů a tahat může až 3,5 tuny. Základní cena v Německu je v přepočtu 1.530.000 Kč.
