Nové jméno, nová technika. Nástupce DS 3 propojí více segmentů
Malý crossover DS 3 se připravuje na generační obměnu. Jeho nástupce ponese nové jméno N°3, využije moderní platformu STLA Small a má za úkol oslovit zákazníky propojením prvků více segmentů.
Značka DS Automobiles postupně rozvíjí a obnovuje své portfolio prostřednictvím doplňování nových výbavových úrovní a aktualizací svých modelů. Jde například o provedení Jules Verne, které je dostupné u většiny vozů vyjma DS 4 a DS 9. Automobilka tak efektivně maskuje stáří svých stálic, ale to samozřejmě nejde dělat donekonečna.
Podobu nové éry, do které automobilka vstupuje, prezentují čerstvé modely s odlišnými názvy N°4 a N°8. Inovace strategie však není jen o jménech, nablýskaném designu a moderní technice.
DS si uvědomuje, že konkurence v prémiovém segmentu je tvrdá, a tak hledá nové cesty, jak zaujmout. Strategicky se proto rozhodla kombinovat to nejlepší z vícero segmentů. Například N°8 je někde na pomezí SUV-kupé a liftbacku. Z prvního si bere vyšší pozici řidiče i prostor a z druhého elegantní design se splývavou zádí. Stejnou strategii razí také Citroën s C5X, který stojí někde mezi SUV a kombi.
DS 3 má tento trend následovat včetně předpokládané změny jména na N°3, což v rozhovoru pro Autocar potvrdil ředitel značky Xavier Peugeot. A stejně jako „osmička“ bude mít i nástupce DS 3 za úkol vyvinout „nový segment“ v prémiové třídě, aby se odlišil a tím zúžil počet konkurentů zejména ze strany Audi, BMW a Mercedesu-Benz. To sice Peugeot přímo neřekl, ale podle slov Audrey Amarové, produktové ředitelky značky, jí zadal přesně takový úkol.
Současná DS 3 je na trhu od roku 2018. Využívá platformu CMP stejně jako Peugeot 2008, takže se očekává, že v rámci modernizace dostane novou platformu STLA Small po vzoru Peugeotu 208, jehož nová generace je plánovaná na příští rok. Tato platforma je de facto upravenou technikou CMP a primárně je orientovaná na elektromobily, ale umožňuje i zástavby různých verzí hybridních pohonů.
DS 3 si už nástupce zaslouží, protože její výsledky nelze označit za konzistentní. Například na českém trhu si ji zatím letos nikdo nekoupil. V ČR vede DS 7 se 64 registracemi, následuje DS 4 s 11 registrovanými kusy.
Zdroj: Autocar, DS Automobiles, Stellantis | Foto, video: Stellantis