Martin Kupka: Zákaz nových aut se spalovacími motory je blbost!

Martin Kupka v podcastu Za volantem | Zdroj: Auto.cz
David Šprincl
David Šprincl
Proč Česko zavádí 150 km/h na dálnici a přitom neuhne jako jedna z mála zemí od nulové tolerance alkoholu za volantem? Jak bude vypadat svět aut v roce 2035? O tom si David Šprincl v nejnovějším podcastu přes tři čtvrtě hodiny povídal s ministrem dopravy Martinem Kupkou.

Martin Kupka je dvacátým ministrem dopravy samostatného Česka. V historii se řadí mezi trojici, která v jinak třaskavém úřadu vydržela nejdéle. „Horké křeslo je to stále, ale doprava mi přirostla k srdci,” prozrazuje v podcastu Za volantem Martin Kupka. Povídali jsme si o výstavbě silnic, o krocích Evropské unie, které pošlapaly budoucnost vývoje spalovacích motorů, o svobodě, kterou doprava nabízí. 

„Dobrá řešení nemají být ideologická. Je mimo realitu říkat, že neexistuje nic jiného než elektromobilita a je jí zaslíbený svět. Budoucnost nebude jen elektromobilita, cest je víc a správné řešení by se mělo ukázat samo. Vždyť odpor české veřejnosti k elektromobilitě je dán hlavně tím, že nám ji někdo začal nutit,” říká Martin Kupka.

Během sedmačtyřiceti minut vysvětluje, jak by se dalo rozhodovat o budoucnosti dopravy lépe a rozumně. A prozrazuje novinky, které se do Česka dostanou už příští a přespříští rok, ať se jedná o zjednodušení nákupu a registrace nových i ojetých vozů bez současného papírování, nebo další krok k tomu, že se Česko stane lídrem Evropy v nástupu autonomního řízení.

Dvacítka českých ministrů dopravy
MinistrRoky v úřadu
Jan Stránský1992–1995
Vladimír Budinský1995–1996
Martin Říman1996–1998
Petr Moos1998
Antonín Peltrám1998–2000
Jaromír Schling2000–2002
Milan Šimonovský2002–2006
Aleš Řebíček2006–2009
Petr Bendl2009
Gustav Slamečka2009–2010
Vít Bárta2010–2011
Radek Šmerda2011
Pavel Dobeš2011–2012
Zbyněk Stanjura2012–2013
Zdeněk Žák2013–2014
Antonín Prachař2014
Dan Ťok2014–2019
Vladimír Kremlík2019–2020
Karel Havlíček2020–2021
Martin Kupka2021–2025

zdroj: Autorský text | zdroj foto, videa: Auto.cz

