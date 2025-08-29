TEST MG3 1.5 16V Excite – Obyčejný neznamená špatný
Současné MG3 se vyrábí od února loňského roku. K původně jedinému hybridnímu pohonu přibyl čistě zážehový agregát. Díky němu je čínská “trojka” dostupnější širšímu spektru zákazníků. Zároveň však nesmějí mít přílišné nároky na výbavu či dynamiku.
Design, interiér
Slavná britská značka vyrábějící převážně sportovní vozy jako jediná přežila kolaps britské skupiny Rover, jehož součástí MG bylo do jara 2005. Stalo se tak zásluhou Číňanů, kteří chytře využili její technický potenciál. Právě na něm začalo novodobé MG budovat své bytí, když velký sedan MG6 vznikl na upravené technice Roveru 75/MG ZT. A první MG3 nebylo nic jiného než „přeznačený“ Rover 25 Streetwise. Druhá generace trojky ale už byla od základu nová a s jednou velkou modernizací vydržela ve výrobě do roku 2024. U nás se však nikdy neprodávala. Testované MG3 je tak třetí generací modelu.
Po pomalejším rozjezdu, kdy nabídka obsahovala pouze pohon Hybrid+ a tři výbavy, je od letoška vůz k dispozici také s testovaným zážehovým agregátem o objemu 1,5 litru a výbavových linií je nyní pět. Jejich dostupnost je však částečně vázána právě na pohonnou jednotku. Pro testovaný motor je vyhrazena základní výbava Excite, kterou jsme testovali, a dále vyšší úroveň Elegance. Naopak Hybrid+ se pojí s výbavami Essential, Emotion a Exclusive.
Základní testovanou výbavu prozradí na první pohled 15” plechová kola s plastovými okrasnými kryty (poklicemi) a pneumatikami 185/65 R15 také halogenové světlomety. Ty využívají dvě žárovky HB3 55/60 W. Denní svícení je řešeno LED. Vyšší výbava Elegance dostala vyspělejší plně diodový světlomet. V jeho projektoru je sdruženo šest diod pro dálkové světlo, respektive pět pro potkávací.
Co slíbí, to splní
Pojďme se ale přesunout do kabiny. Pochvalu zaslouží sdružení všech asistenčních a bezpečnostních systémů do podmenu MG Pilot, do něhož vstoupíte po kliknutí na ikonu „autíčko“ na 10,25” dotykovém displeji. Tady zrušíte třeba vedení v jízdních pruzích. To se projevuje zvukově pípáním, hlavně však dost agresivními zásahy do volantu. Pokud třeba jedete na úzké okresní silnici, může to být až nepříjemné. Naopak velmi se mi líbila možnost ponechat aktivní čtení dopravních značek, ale zároveň deaktivovat zvukový signál překročení dovolené rychlosti.
Před řidičem se nachází druhý, sedmipalcový displej. Překlad některých údajů působí trochu úsměvně, ale vše funguje, jak má. Tlačítkem na volantu ve formě kolébkového spínače na pravém rameni měníte hlasitost autorádia (nahoru/dolů), respektive listujete stanicemi, případně posouváte hudební soubory (doleva/doprava). Pokud vám ale na digitálním přístrojovém štítu svítí symbol autíčka, pak zmíněným kolébkovým spínačem ovládáte informační přístroj, lidově palubní počítač.
Hlasitost audia lze také měnit na středovém panelu, a sice dvojicí mechanických tlačítek, kdy jedním přidáváte, druhým hned vedle ubíráte. Je to možná trochu krkolomné, avšak v praxi to funguje výborně.
Mezi tlačítky na volantu je také jedno se symbolem hvězdičky. Je konfigurovatelné řidičem a lze jím přímo vstupovat do zvoleného podmenu. V mém případě to byla ventilační a topná soustava. Po zmáčknutí se objevilo nastavování teploty a rychlost proudění vzduchu, čili ventilátor topení. Nebo můžete do podmenu topení a klimatizace vstoupit přes zmíněný dotykový displej, který je v základním menu rozdělen na čtyři části – navigaci, hudbu, klimatizaci a konektivitu.
Samotná klimatizace je pouze manuální, tedy vlastně stejná jako u starých aut, kde jste ji zapínali tlačítkem se symbolem vločky nebo nápisem AC. Od výbavy Essential je klimatizace automatická, jenže to zároveň znamená, že je k dispozici pouze s pohonem Hybrid+.
Drobnou chybou je skutečnost, že kompresor klimatizace zapínáte pouze na displeji, stejně jako režim vnitřní cirkulace vzduchu. To není příliš pohotové, nemluvě o tom, že když vám displej třeba zamrzne, klimatizaci si nezapnete. Ochladit kabinu ale přesto můžete, a sice po zmáčknutí mechanického tlačítka pro rychlé odmlžení čelního skla. Při něm se aktivuje i kompresor klimy. Zároveň je ale tenhle režim dost hlučný.
V rámci konektivity nechybí dnes samozřejmé funkce zrcadlení mobilu. Komunikace přes Android Auto s levným čínským smartphonem byla bez problémů. Zatímco hovory v podobě handsfree fungovaly bezdrátově, k vyvolání prostředí Android Auto, a tedy k zobrazení třeba mapy z aplikace v telefonu, už bylo potřeba jej s autem propojit kabelem.
Původně byl volant stavitelný jen výškově, přičemž MG slibovalo, že podélné nastavení bude k dispozici později. A jak ukázalo testované auto, Číňané sliby plní, neboť tady tomu tak skutečně bylo. Dvouramenný volant jako takový se dobře drží. Pouze verze Exclusive jej má potažený umělou kůží, levnější verze “trojek” používají plastový, což je ale skoro lepší.
Druhý slib do budoucna se týkal variability kabiny. Opěradlo zadní lavice bylo původně sice sklopné, ale pouze vcelku. U testovaného auta ale už bylo sklopení dělené v poměru 40:60, jak jsme zvyklí. Ložná plocha bohužel není rovná, vyznačuje se výrazným schodem.
Vzhledem ke kategorii MG3 překvapilo úrovní předních sedadel. Ta jsou na první pohled opravdu rozměrná a i při delší cestě nečekaně pohodlná. To řidičovo je stavitelné také výškově. Čalounění z černé látky ale vyvolává v parnu zvýšené pocení. Příčinou mohou být umělé materiály, které na omak to trochu připomínají silon. Prostornost vpředu i vzadu je ovšem bez výhrad a je na úrovni lepších aut segmentu B.
Nechybí ani sloty jak USB 2.0, tak také menší USB-C. Čili není potřeba redukce, pokud máte klasický flash disk s hudbou.
Motor, jízdní vlastnosti
Pod kapotou testovaného MG3 byla zážehová patnáctistovka. Objem 1.495 cm3 (vrtání 73,5 mm při zdvihu 88,1 mm) ukazuje, že se jedná o trochu jiný motor, než jaký je uplatněn v rámci výkonnější motorizace Hybrid+ (tam má motor objem 1.498 cm3), byť v obou případech má agregát označení L3A. Jedná se jednotku vyvinutou skupinou SAIC ve spolupráci s GM.
Jde o stejný motor, jaký pohání základní MG ZS druhé novodobé generace (první MG ZS byla sportovní verze Roveru 45). Agregát vyniká vysokým kompresním poměrem 12,2:1, který je dobrým ukazatele vysoké termodynamické účinnosti. A ta je zase předpokladem pro hospodárný provoz. Vzhledem k tomu se jednotka neobešla bez přímého vstřikování. Právě to je zásadní novinkou v porovnání s původní verzí motoru známou z předchozí generace MG ZS.
Dle výrobce jezdí auto v kombinaci WLTP za 6,1 litru na 100 km. Mně vůz spotřeboval při průměrné rychlosti 32 km/h na vzdálenosti 458 km 7,5 litru na 100 km. Vzhledem k výkonu motoru jde o slušné, byť nikterak oslňující hodnoty.
Nová technika přinesla také vyšší výkon. Ten je skvělých 85 kW při 6.000/min (starší verze motoru měla 66 kW). Vrchol točivého momentu 148 Nm přichází až při 4.500/min. Na motor navazuje pětistupňová manuální převodovka. Vyniká velmi lehkým a přesným řazením. Zpětný chod se řadí kupodivu zatlačením páky a jejím pohybem vedle jedničky. Tedy podobně jako u Volkswagenů.
Zpřevodování skříně je spíše ekonomické. Výrobce převodové poměry jednotlivých stupňů neudává. Při rychlosti 130 km/h motor na pětku točí 3.700 otáček za minutu. Přitom hlučnost jak aerodynamická, tak také mechanická je vcelku přijatelná. Rozhodně MG3 není hlučnější než většina konkurence, subjektivně vzato.
Parkovací brzda je stále mechanická, čili ovládaná pákou. Za mě stále nejlepší řešení. S motorem 1.5 mít ani elektrickou nemůžete, jelikož je výsadou verze Hybrid+.
Na hrbolech pohodlné
MG3 potěší vysoce komfortním jízdním projevem, kdy ani hluboké nerovnosti nevyloudí protivné rázy od podvozku. Je to jistě i zásluhou poměrně vysokých bočnic pneumatik. Kvalita jízdy je tedy skutečně velmi dobrá. Na druhou stranu, ovladatelnost je pouze průměrná. Na otočení volantem auto reaguje v dnešních měřítkách spíše pomaleji. V zatáčkách se karoserie více naklání a přechod do nedotáčivého smyku je poměrně brzký. Asi i z důvodu použtí nepříliš lepivých pneumatik Kumho.
Zatímco MG ZS se stejným motorem mi přišlo takové línější, lehčí trojka nabídla solidní dynamiku. Přesto, k tomu aby motor něco předvedl, jej musíte vytáčet, ideálně přes 4.000 otáček za minutu. Od této mety výše už táhne docela slušně. Přesto dnešním řidičům navyklým na skutečnost, že přeplňované motory servírují výraznou dynamiku už od nejnižších otáček, se může auto zdát dynamicky nevýrazné, a tudíž i pomalé. Tady prostě platí, že kdo chce jet svižně, musí častěji řadit a hlídat si otáčky motoru.
|MG3 1.5 16V a konkurenti
|MG3 1.5 16V
|Škoda Fabia 1.0 TSI
|Renault Clio Tce 90
|Motor
|Zážehový čtyřválec
|Přeplňovaný zážehový tříválec
|Přeplňovaný zážehový tříválec
|Zdvihový objem [cm3]
|1495
|1490
|999
|Výkon [kW]
|85
|85
|67
|Točivý moment [N.m]
|148
|200
|160
|Převodovka
|5M
|6M
|6M
|Max. rychlost [km/h]
|185
|202
|174
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|10,8
|9,3
|1,2
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km/kWh/100km]
|6,1
|5
|5,2
|Vnější rozměry [mm]
|4113 x 1797 x 1502
|4108 x 1780 x 1459
|4053 x 1798 x 1440
|Rozvor [mm]
|2570
|2552
|2583
|Zavazadlový prostor [l]
|293-983
|380-751
|391-neuvedeno
|Základní cena [Kč]
|429.900
|489.900
|374.000
Závěr
Nestává se často, abychom testovali základní verzi daného modelu. V případě MG3 ale tomu tak bylo. Auto za základní cenu 429.900 korun, při využití různých bonusů dokonce na 379 900 korun, je jednou z finančně nejsnazších cest k pořízení nového auta. Pro mladé rodiny třeba s jedním malým dítětem jde o skvělou nabídku. Výbava není příliš bohatá, avšak to důležité na palubě nechybí.
Po jízdní stránce je auto skvělé, když upřednostňujete jízdní komfort před ovladatelností. Vůz dobře vypadá, nabízí pohodlná sedadla i solidní vnitřní prostor. Navíc dostupnost děleného opěradla zadní lavice dále zvýšila užitnou hodnotu čínského zástupce segmentu B. Pokud chcete nové auto a máte omezené finanční možnosti, určitě tohle MG vyzkoušejte.
|Nejlevnější verze modelu
|429.900 Kč (1.5 16V Excite)
|Základ s testovaným motorem
|429.900 Kč (1.5 16V Excite)
|Testovaný vůz bez příplatků
|429.900 Kč (1.5 16V Excite)
|Testovaný vůz s výbavou
|444.900 Kč (1.5 16V Excite)