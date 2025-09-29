Jak připravit auto na podzim: Nejen zimní pneu a škrabka na led
Nadcházející chladnější měsíce přinášejí vyšší nároky na řidiče i automobily. Poradíme vám, na co zaměřit, protože kdo je připraven, není překvapen.
Ačkoliv uplynulé léto nepatřilo k nejteplejším (vlastně to bylo klasické léto, jaké si pamatujeme z nedávné minulosti), opravdový chlad nás teprve čeká. Ostatně po velmi teplém předposledním zářijovém víkendu přišlo skokové ochlazení, které s námi pravděpodobně vydrží ještě hodně dlouhou.
S postupujícím rokem bude většina z nás za volantem sedět méně často než na jaře a v létě, přesto příprava auta na podzimní měsíce vyžaduje minimálně stejnou péči jako v uplynulých měsících. Pojďme si tedy představit ty nejdůležitější kroky.
1. Zimní pneumatiky
Ačkoliv zákonná povinnost zimního obutí za určitých podmínek (nízké teploty, souvislá pokrývka sněhu, led atd.) začíná až 1. listopadu, pneumatiky bychom měli před sezonou zkontrolovat. Ideální hloubka dezénu by měla dosahovat minimálně 4 milimetrů, přičemž počítat musíte s tím, že do konce března, kdy povinnost končí, můžete několik milimetrů sjet.
Zkontrolujte také stav pneumatik, zda nejsou poškozené. Podle kódu DOT navíc poznáte, zda není obutí již příliš staré. Označení se čtyřmi číslicemi zobrazuje týden (první dvojice čísel) a rok výroby (druhá dvojice).
Obecně se doporučuje pneumatiky měnit nejpozději po 6 letech intenzivního používání (či dle hloubky dezénu), respektive maximálně po deseti letech, kdy vinou provozu, slunečních paprsků UV záření, počasí a skladování dochází k degradaci směsi i konstrukce. Podle Michelinu navíc platí, že 1 rok skladování odpovídá zhruba 3 týdnům používání.
2. Motorový olej
Jestliže v chladnějších častěji startujete a jezdíte spíše kratší trasy, vyplatí se na podzim vyměnit motorový olej. Nová, čistá náplň motoru jenom prospěje, přičemž nový olej i s výměnou filtru obvykle vyjde na jednotky tisíc korun. Případně na méně, pokud si to zvládnete udělat sami.
3. Brzdy
Nižší teploty, kluzký povrch a horší viditelnost, to všechno jsou faktory, které negativně ovlivňují funkci brzd, respektive zvyšují nároky na brzdovou soustavu. Ještě ideálně za hezkého počasí proto nechte zkontrolovat stav destiček, kotoučů, případně bubnů a kondici brzdové kapaliny a celého vedení.
Brzdovou kapalina by měla být jasná a bez známek znečištění. V případě, že vykazuje zákal či viditelné nečistoty, je nejlepší ji celou vyměnit. Opět se nejedná o nic finančně náročného, efekt je přitom zásadní.
4. Baterie
Akumulátor ve vozidlech obecně nejvíce vyčerpávají starty a krátké jízdy, během kterých se nedokáže zpět dobít. V chladnějším období jsou na baterii navíc kladeny o něco vyšší nároky, proto dbejte na její dobrou kondici. U starších kusů může hrozit, že startér po nějaké době již neroztočí.
5. Světlomety
Vidíte to sami při pohledu z okna. Zatímco v létě je vidět ještě okolo deváté večer, aktuálně se stmívá již okolo 19 hodin, takže se světla dostávají do větší permanence, nemluvě o tom, že kvůli dešti či mlze je budete potřebovat klidně i přes poledne. Myslete proto na dostatečně silný svit hlavních a zadních světlometů a nezapomeňte ani na mlhovky. Ty jsou za zhoršených povětrnostních podmínek často poslední záchranou.
6. Stěrače
Vidět a být viděn, to je zásadní pravidlo na silnicích. Abyste měli správný výhled i za deště či během sněžení, musíte mít v pořádku stěrače. Postupem času gumičky zpuchří, takže je dobré je pravidelně kontrolovat. Jakmile po setření zanechávají šmouhy, případně stírací část zcela nepřilne k oknu (čelnímu i zadnímu), je načase stěrače vyměnit.
7. Směs do ostřikovačů
Abyste správně viděli, musíte mít spolu s funkčními světlomety a stěrači také dostatek vody v ostřikovačích. Myslete na to, že i na podzim mohou teploty spadnout pod nulu (zejména v noci), do nádržky proto doplňte zimní směs. A klidně v koncentrovanější formě, která lépe odstraní nečistoty, jichž je za špatného počasí mnohem více.
8. Kabinový filtr
Vnitřní mlžení má na svědomí vlhkost, která se sráží ve ventilaci. Vedle dezinfekce klimatizace proto nezanedbejte výměnu kabinového filtru, který na podzim a v zimě dostane hodně zabrat. Jedná se o investici v řádu nižších stovek korun, jež má velký dopad.
9. Výměna rohoží
Textilní koberečky jsou sice hezčí než ty gumové, drží se v nich ovšem vlhkost a nečistoty, což negativně ovlivňuje nejen zdraví člověka, ale například zvyšuje mlžení vnitřních stran oken. S nastávajícím vlhčím počasím je proto vyměňte za pryžové, které v případě potřeby můžete jednoduše opláchnout prakticky kdekoliv.
10. Ochrana karoserie
Vlhké počasí, nečistoty, případně posypový štěrk a sůl se negativně projevují na stavu karoserie, proto již teď na podzim zvyšte frekvenci mytí vozu. Určitě se jednou za několik týdnů vyplatí investovat do intenzivnějšího programu, v případě ručního mytí se zaměřte i na podvozek. A nezapomeňte na pravidelnou aplikaci ochranného vosku.
A co bychom si měli přibalit?
Pomalu nastává čas jarních mrazíků, proto si do interiéru přihoďte alespoň malou škrabku, hodí se také startovací kabely (případně startovací powerbanka), byť nejsou životně důležité. Pro jistotu s sebou vozte alespoň litrovou zásobu směsi do ostřikovačů. Její spotřeba je na podzim a v zimě mnohdy enormní.
Zdroj: Autorský článek, video a foto: auto.cz