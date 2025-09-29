Lexus LS říká sbohem. Posledních 250 kusů vyjde v rozlučkové edici
Vlajková loď japonské značky mizí z nabídky. Závěrečná série LS 500 Heritage Edition přináší speciální lak, unikátní detaily interiéru a špičkovou výbavu.
Po přibližně 36 letech se loučí vlajkový sedan Lexus LS. Jak se na velikána, který byl vždy pýchou značky, sluší, odchází s velkou slávou a v limitovaném počtu 250 kusů pro modelový rok 2026.
K dispozici bude pouze v závěrečné linii Heritage Edition v provedení LS 500 AWD, tedy s vidlicovým šestiválcem o objemu 3,4 litru spojeným s desetistupňovou automatickou převodovkou. Díky výkonu 310 kW a 600 Nm točivého momentu akceleruje z 0 na 100 km/h za 4,6 sekundy, zatímco pohon všech kol s mezinápravovým diferenciálem Torsen ve spolupráci s volbou šesti jízdních režimů mění na požádání charakter vozu a poskytuje řidiči potřebnou stabilitu.
Tuto sestavu již známe, ale Heritage Edition je zejména o elegantním designu. Karoserie nese nový černý lak Ninety Noir, který doplňují černé ozdobné lišty a 20" litá kola s 20 paprsky laděnými do šedé metalízy.
Interiér lze nově mít v červeném odstínu Rioja s černým dřevěným dekorem. Edici připomíná výšivka siluety vozu na opěrkách hlavy a rytina ve stejném designu. Dominantou palubní desky je 12,3" infotainment s cloudovou navigací od Googlu, zrcadlením chytrých telefonů a možností připojit až 5 zařízení přes Bluetooth.
Mezi další luxusní prvky patří panoramatická střecha, soundsystém Mark Levinson s 23 reproduktory o výkonu 2.400 wattů a stropnice se slunečními clonami s jemným povrchem. Vůz je také vybaven duálními mikrofony pro bezproblémové hlasové ovládání a aktivním potlačováním hluku. Z digitálních vymožeností lze zmínit ovládání vozu přes digitální klíč v aplikaci Lexus, sledování vozu pro případ krádeže a propojení auta se servisním střediskem. Poslední dvě služby jsou k vozu na 5 let zdarma.
Potom tu máme dlouhý seznam podpory řidiče zahrnující head-up displej, protikolizního asistenta sledujícího provoz kolem vozu v křižovatkách, chodce, cyklisty, značky i jízdní pruhy. Dále adaptivní tempomat a automatické ovládání dálkových světel. Cena vozu je v přepočtu stanovena na 2.072.000 Kč.
Zdroj: Lexus I Foto: Lexus, auto.cz I Video: Lexus