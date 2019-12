Mini bojuje s velikostmi. Zvažuje větší SUV i zmenšení hatchbacků

Tradiční britské Mini už dávno není symbolem malých automobilů, vedení automobilka však do budoucna zvažuje několik výrazných změn.

Současná popularita SUV a crossoverů se tvrdě podepisuje na popularitě malých automobilů, což Mini pociťuje především na americkém trhu. V nabídce má totiž pouze jediné SUV, stylový model Countryman, který však svými spíše skromnými rozměry nedokáže v očích amerických zákazníků obhájit svou cenu.

Řešením problému by se tak mohlo stát například upravení jednoho z modelů více ke směru tradičních SUV. A tím modelem by mohla být příští generace Mini Clubman, jak naznačil šéfdesignér značky Oliver Heilmer v rozhovoru pro britský Autocar.

Šestidvéřový Clubman je se svou délkou 4.26 metru a šířkou 1.82 metru jen nepatrně menší, než SUV Countryman. Oba se přitom pohybují v podobném cenovém spektru. Mini by tak mohlo do budoucna buď zvětšit Clubman, čímž by ho výrazně odlišilo od Countrymana, nebo z Clubmana udělat podobně velké SUV a naopak zvětšit model Countryman.

Kromě zvětšování modelů z populární kategorie SUV však přišla řeč i na zmenšování klasických modelů. Především pak nové generace třídveřového hatchbacku. „Každý týden vedeme diskuze jak u budoucí platformy zvětšit vnitřní prostor a snížit vnější rozměry. Ale ještě to není vyřešeno. Možná příští rok,“ uvedl Heilmer. Kromě toho se však musí brát v potaz i výrobní náklady.

„Není to jen spalovací motor, který potřebuje prostor – dokonce i u elektromobilů (které mají menší motor) stále potřebujete ‚crash box,‘“ čímž Heilmer upozornil na potřebu přesně zkonstruované deformační zóny, která svou řízenou deformací pohltí část energie nárazu. „Chování při nárazech je největší otázkou.“ Další výzvou by pak mělo být riziko, kdy elektromotor může zůstat po nehodě v chodu. Něco takového se přitom u běžných spalovacích motorů příliš často nestává.

Heilmer však naznačil, že by řešením těchto problémů mohla být speciální „energii-pohlcující“ pěna, kterou by se vyplnil prostor mezi předním nárazníkem a deformační příčkou. Tím by se automobilka mohla zbavit často kritizovaných předních přesahů. Jenže tento materiál je poměrně nákladný.

Nejde přitom jen o velikost, ale také o design. „Všichni se snaží vylepšit prostorovou efektivitu,“ přiznal Heilmer. V případě pětidveřového hatchbacku, který se prodává podstatně lépe, se však designérský tým snaží výrazně zlepšit i estetiku modelu. „Velikost je pro hatchback zásadní. U ostatních modelů na ní tolik nezáleží.“

„Chtěl bych, aby byl každý model tím nejmenším v segmentu, nebo alespoň vizuálně nejmenší. Jenže malé rozměry nemusí být prospěšné prodejům,“ dodal Heilmer, čím opět částečně připustil možnost vytvoření většího SUV.