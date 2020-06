Mini JCW Cabrio – Ryzí stylovka. Jezdí ale parádně

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Pokud vám ale bude stačit styl „targa“ se zachováním rámu, můžete si pak odsunout jen horní část střechy nad sebou. Já osobně preferoval jízdu se zcela staženou střechou, byť musím uznat, že si takový styl v Mini budete užívat spíše při korzování, než nějakém rychlém dovádění. Už v 80 km/h dovnitř fouká, a to jsem samozřejmě využíval větrolamu. Když ale uvnitř máte hravý ukazatel jízdy bez střechy, jinak to ani nejde...

Co se týče použitých materiálů, udělalo Mini v aktuální generaci velký krok dopředu, stále ale uvnitř najdete některé lacinější detaily. Spíše mám ale výhrady k omezenému výhledu, a to obzvlášť při natažené střeše. Kvůli tlustým zadním „sloupkům“ toho dozadu moc neuvidíte. Při jízdě s otevřeným nebem nad hlavou to přitom není o tolik lepší, když výhled vzad omezuje plátno položené na zadním čele karoserie.

Už jen tyto prvky ale dokazují, že za styl se musí platit. Metalíza stojí 14.690 korun, rychlé pruhy 4.004 korun a ta originální plátěná střecha 21.372 korun. Ne že by to byly vyloženě přemrštěné příplatky, jenže mluvíme o automobilu, jehož základní cenovka přesahuje milion korun, a tak tyto detaily jeho cenu dále povážlivě zvyšují. Mini JCW Cabrio s testovaným automatem vyjde na 1.020.504 korun, vyšperkovaný kousek na fotkách však přesahuje hranici 1,2 milionu korun.

Mini vždycky bylo stylovkou, což tato varianta do puntíku splňuje. Milujete-li retro styl, není JCW Cabrio co vytknout, zvlášť konkrétně testovanému exempláři se sportovními nárazníky, které dodávají tomuto knedlíku rozzlobený výraz. Britská závodní zelená sekne snad každému autu, natožpak modelu britské značky, zvlášť v kombinaci s těmi stylovými rychlými pruhy na kapotě, kombinujícími černou a červenou. Když pak natáhnete plátěnou střechu, objevíte motiv britské vlajky, stejný detail se mimochodem hravě objevuje i v grafice koncových světel.

Motor, jízdní vlastnosti

Dvoulitr s výtečným zvukem

Hravé detaily pak doplňuje i poctivá technika v útrobách. Mini JCW Cabrio totiž sází na poctivý motor. O pohon se totiž nadále stará turbodmychadlem přeplňovaný benzinový dvoulitr, který i po modernizaci nadále dává 170 kW výkonu. Navíc je jako jediný motor v nabídce dostupný i s osmistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem – slabší jednotky jsou dnes za příplatek párovány se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Komu by nicméně stačil manuál, ušetří 53.404 korun, což cenovku JCW Cabrio sníží na 967.100 korun.

Přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec je v Mini opravdu charakterním motorem. Ve sportovním módu práská a prdí, jak jsme od hravého Mini odjakživa zvyklí, díky otevřené karoserii pak dobře uslyšíte i svist turbodmychadla. Nejde nicméně jen o záležitost sportovního režimu, solidní zvuk Mini nabídne také ve výchozím režimu Normal. Dvoulitr si navíc užijete ve vyšších otáčkách, což u turbomotorů není vždy samozřejmostí. Nejvíce se mu líbí kolem 4000 otáček, v nichž poskytne neuvěřitelný tah.

Naopak v nižších otáčkách je to slabší, než se turbo nafoukne, je do nějakých 1750 otáček motor mdlý. Navíc v tomto pásmu dost duní. Škoda tak, že ho automat v tomto pásmu pro snížení spotřeby často drží. To se pak miňas někdy jeví až pomalý, to když při nutnosti akcelerace musí automat podřadit o dva stupně, aby se řidič dočkal potřebného elánu. Jinak ale automatická převodovka pěkně hladce řadí.

Mini JCW Cabrio

Řešením je navíc přepnutí do sportovního, nebo rovnou manuálního režimu. Mini nečekaně rychle reaguje na ruční pokyn, v omezovači si navíc nepřeřadí sám, a tak nechává vše na řidiči tak, jak to má být. Škoda jen malého otáčkoměru, který ztěžuje hlídání otáček, a na oko lacině působících řadicích páček pod volantem. Z designového hlediska mě pak příliš neoslovil ani volič na středovém tunelu. Už není mechanický, ale elektronický. Naopak se mi líbí tichý a rychle fungující stop-start systém.

Spotřeba pak odpovídá charakteru sportovního kabria. V průměru se dá vejít do 10 litrů, když ale na to šlápnete, počítejte spíše s 12, ale klidně i 16 litry na 100 kilometrů. Naopak při pohybu ve městě si Mini řekne o nějakých osm litrů na 100 km.

Jako motokára se vším všudy

V městských ulicích si sice Mini JCW Cabrio užijete díky kompaktním rozměrům (délka činí 3.874 mm), největší radost vám ale přece jen udělá na okresních silnicích. Zde se opět potvrdí, že vozy Mini skutečně jezdí jak motokáry. Srdnatě drží stopu, karoserie se nenaklání a s ochotou mění směr. Motokárám nicméně odpovídá i tuhé řízení.

I přes nesporné kvality kabria bych JCW přece jen bral jakožto třídveřový hatchback. To si totiž pocit motokáry užijete ještě víc. JCW Cabrio je sice slušné, limity otevřené karoserie se ale při ostřejší jízdě přece jen projeví. Navíc musím zopakovat již zmíněný fakt, že ve vyšší rychlosti už dovnitř auta se staženou střechou poměrně fouká. A lepší to o moc není ani s uzavřenou střechou, plátno zkrátka tolik vnější ruch neodtlumí.

K jízdním vlastnostem bych měl snad jedinou výhradu. A to jsou brzdy. Účinné sice jsou, žádnou velkou výdrž ale nemají. Zato je fajn, že podvozek není přehnaně tvrdý a nepůsobí prkenně.