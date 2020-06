Mini opět chystá expanzi. Bude Maxi, když vsadí na dvě nová SUV

Britské Mini byl původně maličký automobil, pod vedením BMW však nabídka značky rostla. A tak výchozí hatchback postupně doplnil i kombík nebo SUV, což přineslo diskuze, nakolik je Mini stále mini. V Británii se však dalšího růstu nebojí, přičemž chystají hned dvě novinky, které velikostně originálu nebudou podobné ani trochu. V jednom případě půjde totiž o SUV velikosti BMW X3.

„Countryman je malé SUV. V USA a Číně jsou však jisté požadavky. V příští generaci se tak díváme po středně velkém SUV,“ přiznává šéf značky Mini Bernd Körber, že britská automobilka chystá svůj dosud největší automobil.

Zároveň však Körber tvrdí, že chystaná novinka nebude žádný obr. V rámci svého segmentu půjde o nejmenší auto, aby stále odpovídalo alespoň trochu charakteru značky. „Musíme splnit požadavek na velikost,“ tvrdí Kürber s tím, že si neumí představit, kdyby Mini bylo větší než některý z přímých konkurentů.

V souvislosti s touto novinkou by se možná nabízelo otřepané Mini Maxi, takovou cestou však automobilka nepřekvapivě nepůjde. Nové SUV se prý bude jmenovat Mini Traveller, po někdejším kombíku. Zajímavostí jsou pak zákulisní zprávy o použité technice. Nové Mini Traveller by se totiž mohlo stát prvním modelem značky s motorem vpředu podélně a pohonem zadních kol. Hovoří se totiž o použití platformy z BMW X3, což by umožnilo jeho výrobu v USA, v továrně BMW Spartanburg, zaměřené na SUV. Taková lokace by byla ideální vzhledem k tomu, že by Spojené státy měly patřit mezi klíčové trhy takového auta.

Traveller však není jedinou takovou novinkou, nad níž Mini uvažuje. Pracuje se totiž také na crossoveru o velikosti BMW X1, který by byl čistě elektřinou poháněný. Tento vůz zase nazývaný Mini Paceman (tak už se jmenovalo někdejší třídveřové SUV) by se měl vyrábět v Číně, a to nejen pro tamější trh, ale také pro celý svět.

Vyrábět se má v nově vybudovaném závodě, který je společným podnikem s automobilkou Great Wall Motor. S ní dokonce BMW aktuálně společně vyvíjí techniku, která by měla být použita právě pro tento elektrický crossover. Nic bližšího o této architektuře zatím nevíme, jen to, že do budoucna by ji mohl použít i nějaký z menších elektromobilů značky BMW.

Vedle toho se však pracuje také na tradiční součásti nabídky značky, už čtvrté generaci novodobého hatchbacku, který by měl dorazit na konci roku 2022. Ten naopak bude typickým Mini, když se dokonce z hlediska rozměrů proti předchůdci mírně zmenší. Rozvor se však natáhne, pro zajištění dostatečného prostoru uvnitř. Proporce se pak promění s odkazem na originál – A sloupky se mají posunout více vpřed.

Zatímco zvenku opět půjde o retro, které spíše než revolucí bude evolucí, uvnitř očekávejme zásadní proměnu. Motiv kruhu na středovém panelu sice bude zachován s odkazem na originál, celkově ale bude vnitřek příštího Mini futurističtější.

Třídveřový hatchback pak opět doplní i kabriolet, navzdory tomu, že na něm automobilka moc nevydělává. Opět se počítá také s pětidveřovým hatchbackem, a to přestože nedosáhl takových prodejů, v jaké vedení Mini doufalo. Rovněž se prý počítá i s kombíkem Clubman a SUV Countryman.