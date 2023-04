Legenda Škoda Octavia Combi začala nevinně, dnes z ní zbylo jenom jméno. Každý ji chtěl

Páté generace se dočká pod stejným jménem jen málokterý produkt na světě. A úplná hrstka z nich se může pochlubit skutečností, že nekonečný vývoj legendárního výrobku stále pokračuje. Vyznavači elektronických her tak žhaví už páté vydání platformy Sony Playstation a uživatele mobilní techniky drtí síť 5G.

Zájemci o nová auta mají v páté generaci k dispozici leccos od Renaultu Clio po Range Rover. Mezi praktickými a dostupnými rodinnými vozy se podobně obsáhlému rodokmenu a úspěšné historii těší i tuzemská Škoda Octavia Combi – sice s několik desetiletí trvající přestávkou, ale také přesně načasovaným návratem. Velkolepý comeback tohoto legendárního jména jsme oslavili přesně před čtvrtstoletím.

Jubileum tak silného dějinného mezníku českého autoprůmyslu si zaslouží oslavu. A jakou jinou formou než exkluzivním porovnáním dosavadních generací Octavie Combi na jednom místě. Ať žije český prostor a variabilita!

Video se připravuje ...

Škoda Octavia Combi (1964): Nevinné zahájení tradice

Úspěšné obchodní označení Škoda Octavia Combi známe ze silnic už téměř dvaašedesát let. Přitom vůbec první hrdá nositelka tohoto legendárního jména nemá se svými moderními následnicemi s výjimkou uspořádání karoserie společného vůbec nic.

Úplně poprvé se Škoda Octavia Combi představila v září 1960 na výstavišti v Brně. Líbivý rodinný model tehdy nesl v názvu přídomek STW, vyjadřující zkratku označení station wagon. Kombíkům s logem Škody se tehdy lidově říkalo stejšny. Sériová verze vozu se začala vyrábět v následujícím červenci, a to ve východních Čechách, v kvasinském závodě, produkujícím dnes superby a SUV.

Základ klasického vozu už nebyl počátkem šedesátých let žádným výkřikem módy. Rámový podvozek s listovými pery odpruženou zadní nápravou pamatoval Škodu 440/445, montovanou od roku 1955 pod přezdívkou Spartak a o čtyři roky později modifikovanou na typ Octavia.

Nová, prostorná karoserie Combi si z výchozího tudoru ponechala pouhý jeden pár bočních dveří, bohužel ale přišla o jeho jednoduchost, například zaměnitelné čelní a zadní okenní sklo. Na více než šest dekád starém kombi nás však dodnes fascinuje spousta detailů, například prosklení karoserie s tenkými sloupky. Mimořádně subtilní je na tomhle voze vlastně úplně všechno – ať už věnec volantu, veškeré páčky, táhla a ovladače, kliky, svítilny, nebo případně šíře pneumatik. Z dnešního pohledu tak původní kombík připomíná spíš zvětšenou dětskou hračku.

S moderními octaviemi se shoduje uložení motoru vpředu, jenže v tomto případě je karburátorová dvanáctistovka s rozvodem OHV zatím uložena podélně. Samozřejmostí vozu je pohon zadních kol, jehož se Škoda u posledních modelů vzdala až počátkem roku 1990.

Vnější délka první Octavie Combi dosahuje skromných 4065 mm, tedy o čtyři centimetry menší hodnoty než nová fabia. Obestavění prostoru je úctyhodné – za vodorovně členěnými dvoukřídlými zadními dveřmi se skrývá obrovský prostor, schopný při obsazení vozu dvěma osobami pojmout až 1050 litrů nákladu. Ložná plocha je praktická, samostatně přístupné rezervní kolo se skrývá pode dnem zavazadelníku a umožňuje vyjmutí i s plným kufrem.

Od počátku produkce bylo možné zadní sedadla sklápět vpřed, rok 1968 přinesl i možnost odklopení kupředu. Následující ročník už zavedl sdílení spousty součástek s ostatními modely, což znamenalo například nevzhledně připlácnuté obdélníkové zadní svítilny ze Škody 100 a přístrojový štít ze slavného „embéčka“, zmizelo rovněž praktické dvojité dno zavazadelníku, dosud ukrývajícího rezervu. Jenže záď kombi se tím zároveň vyztužila. Vzhledem ke stěhovavému charakteru Octavie Combi nepřekvapí fakt, že vedle osobní verze byla k dispozici i užitková varianta se zaslepenými zadními okny. Úplně poslední Octavia Combi opustila kvasinský závod 21. prosince 1971.

Nyní už sedím v kabině a na továrním polygonu mám exkluzivní možnost si tuhle krasavici vyzkoušet. Levačkou za tenkým černým volantem otáčím klíčkem ve spínací skříňce a zepředu už se s typickým hučením rozezvučí stařičký čtyřválec. Sešlápnutí pedálů vyžaduje vynaložení mnohem větší síly než u dnešních aut, což komplikuje fakt, že na každý se tlačí do jiného směru. Pákou pod volantem citlivě zařazuji první rychlostní stupeň a za otáčení mohutného kluzkého kormidla se octavia uvádí do pohybu. Jízda na vysokém a vratkém podvozku s uzoučkými koly nejprve působí velmi váhavě, připadám si jako v autoškole. Za chvíli už však zkušeně vykružuji obloučky a uznávám, že řízení automobilu nebylo před šesti desetiletími určeno zdaleka pro každého. Tehdejší šofér musel být nejen technicky nadaný a schopný si mnohdy vůz na cestě opravit sám, ale zároveň musel mít pro auto správný motoristický cit. Nehledě na znalosti údržby – ještě že už dnes po nikom pravidelné promazávání podvozku žádné auto nevyžaduje. Zážitek ze svezení prapůvodní Octavií Combi je nepopsatelný, takhle poctivý mechanický stroj bych doporučil všem začátečníkům.

Škoda Octavia Combi (1964)

Škoda Octavia Combi (1998): Dáma z vyšší společnosti

Premiéru první moderní Octavie všichni očekávali ve Frankfurtu už na podzim 1997, kde se nakonec prezentovala „jen“ studií. Po půlroce se však veřejnost dočkala. A vedle zvučného jména po své předchůdkyni nakonec zdědila i předlouhou produkční kariéru.

Kdykoliv konzultujeme cokoliv s někdejším šéfem montáže prototypů z mladoboleslavské Česany Stanislavem Cinklem a řeč se stáhne na octavii, tvůrce mnoha známých konceptů nejprve vztyčí prst a přísně prohlásí: „Octavia je dáma!“ Není divu, že jednu z nich dodnes vlastní. Úctu si zaslouží už její první novodobá generace, která právě v únoru 2023 slaví pětadvacáté výročí zahájení sériové výroby. Moderní kompaktní kombi prezentovala Škoda nejprve ve fázi studie na podzimním autosalonu IAA 1997 ve Frankfurtu nad Mohanem, pozdější produkční verze se však od zmíněného konceptu téměř nelišila. Proti výchozímu liftbacku se karoserie kombi o 19 mm zvýšila, délka ani rozvor náprav se však nezměnily. Zato v zavazadelníku přibylo rovných dvacet litrů využitelného objemu včetně možnosti vršit zavazadla až do stropu.

Jednou z největších zákulisních zajímavostí modelu byl bok karoserie formovaný z hlubokotažného plechu v jediném celku, což si tenkrát v továrně vyžádalo instalaci dosud největšího lisovacího zařízení, a to o závratné hmotnosti 63 tun.

Zájem o Octavii Combi nejprve za liftbackem všeobecně pokulhával, limuzína s reprezentační siluetou zkrátka zákazníky okouzlovala více. Jenže praktické vlastnosti nakonec váhavé přesvědčily a z počátečních 15 % se kombi podařilo podíl mezi karoseriemi zvýšit až na 40,5 procenta. Stalo se tak v roce 2001. Velké mladoboleslavské kombi si dokonce vynutilo spuštění nové linky ve Vrchlabí.

Octavia, postavená jako vůbec první škodovka zcela na technice koncernu Volkswagen, dokázala zákazníkům Škody poprvé nabídnout třeba kotoučové zadní brzdy, automatickou klimatizaci, samočinnou převodovku, zážehové i vznětové čtyřválce přeplňované vysokotlakým turbodmychadlem, motory s dvaceti ventily, elektrické ovládání řidičovy sedačky s pamětí, multifunkční volant, a dokonce i pohon všech kol. Ten se nejprve prezentoval opět jako koncept, a to na podzim 1998 v Paříži pod příznačným názvem Octavia Country. Výkonnostním vrcholem se v roce 2003 stala Octavia Combi RS s motorem 1.8 Turbo (132 kW), akcelerací z nuly na stovku za osm sekund a maximální rychlostí 231 km/h.

Jak atraktivně působila Octavia Combi navenek, tak ponuře vypadala uvnitř. Její původní, jednolitá palubní deska příliš elegance nepobrala, a tak ji už po půlroce nahradil líbivý, mnohem členitější výlisek. Nejprve u vrcholné specifikace SLX, později nový interiér postupně převzaly i nižší verze ceníku.

Jako první se s přepracovanou kabinou představila na jaře 1998 v Římě červená Octavia Top of the Line. Senzaci vzbudila informace, že uvedení specifikace s novým interiérem se zvažuje. Nakonec se ukázal v modelu Laurin & Klement téhož roku na podzim v Paříži. A v létě 2000 následoval důkladný facelift všech verzí.

Zmíněná Škoda Octavia Top of the Line s původní tváří, novým interiérem a nikdy nedodávanou kombinací interiéru Laurin & Klement s červeným pastelovým lakem Rallye nyní stojí před námi. Praktická záď jí i po čtvrtstoletí nesmírně sluší, totéž platí i pro motor. Pod kapotou kombi totiž najdeme nejžádanější poklad z bohaté nabídky třinácti pohonných jednotek: vznětový čtyřválec 1.9 TDI ve výkonnější verzi 81 kW, tedy s červeným „I“. Po krátkém nažhavení motor sebevědomě zachrochtá a už se řítíme po polygonu. O původní octavii s krátkým rozvorem a dlouhými převisy se toho navykládala spousta, navzdory těžkopádnému řízení si na jízdní vlastnosti nemůžeme stěžovat. Nejvíce nás fascinuje motor, který táhne odspodu jako zběsilý, nechá se vytáčet a občas zapomíná na nízkootáčkový charakter. Naftový klapot nás akusticky vrací do devadesátek, kdy podobná čtyřválcová muzika měla mezi motoristy největší ohlas. Tohle auto je jako stvořené na dlouhé zahraniční dovolené, na což si troufne i dnes. A ta nenáročnost… Vždyť právě tenhle motor vyvolával mezi Čechy každoroční letní soutěživost: „Letos jsem tou svou Octavií TDI dal trasu Praha-Split za deset hodin. A za čtyři a půl litru!“ Vzpomínáte ještě?

Škoda Octavia Combi (1998)

Škoda Octavia Combi (2009): Utajené bohatství

Druhá generace Octavie Combi dorazila na trh koncem roku 2004. Moderní, atraktivní, nadčasová. Přesto se její předchůdkyně dlouho nevzdávala a získala nový ceník s přídomkem Tour. Na trhu tak obě generace společně kralovaly dlouhých šest sezon.

Nástupce první škodovky postavené a vyráběné plně na technice koncernu Volkswagen se světu odhalil na jaře 2004, kombi rozšířilo nabídku téhož roku na podzim v Paříži. „Nákladní“ karoserii se v tomto případě dostalo větší publicity než elegantnímu liftbacku. A došlo to tak daleko, že Octavii Combi dokonce mezinárodní porota architektů a kritiků v italském Turíně zvolila nejkrásnějším automobilem na světě. A další ceny následovaly.

Novinka pokračovala v trendu započatém předchůdkyní, na výběr bylo opět ze zážehových i vznětových čtyřválců, nového ztvárnění se dočkaly i luxusní verze Laurin & Klement a dynamická specifikace RS, konfigurace 4x4 zahájila tradici modelů Scout s výraznými ochrannými plastovými nástavci karoserie. Vrcholné verze vznětových motorů si polepšily na zdvihový objem 2,0 litru, vedle atmosférických zážehových jednotek se v ceníku začaly objevovat přeplňované varianty TSI. Načas se objevily dokonce i jednotky FSI, jež dodalo Audi.

Průlomové byly rovněž nové prvky ve výbavě: klimatizace s dvěma oddělenými zónami, přední parkovací čidla nebo světelný senzor. Důležitou novinkou se stala roletka v zavazadelníku s odsouváním v kolejnicích jedním dotykem. Tento vtipný a skvěle fungující systém mimochodem využívá Škoda u modelů kombi dodnes.

Obkladové materiály v kabině stále snesou hodnocení přísnými měřítky, v kompaktní třídě byste tehdy moc luxusněji působících modelů nenašli. A zvenčí škodovka zaujala čistotou designu, například zaoblenými rohy bočních okenních skel, výrazný prvek představovala rovněž kapota rozšiřující se postupně dozadu směrem od světlometů.

Na podzim 2008 se Škoda Octavia podrobila výraznému faceliftu. Původní, hranaté reflektory vystřídaly směrem do boků nahoru zešikmené světlomety zaoblených tvarů, čímž si škodovka u mnohých vysloužila kritiku za příliš „korejský“ design. Také kontroverzní model druhé generace se za další tři roky dočkal levné verze Tour, kdy automobilka na trh uvedla původní verzi s hranatou přídí, holou výbavou a základními atmosférickými čtyřválci.

Model po rozporuplné modernizaci máme nyní k dispozici. Za jeden z jejích největších přínosů považujeme výrazně zvětšená zpětná zrcátka, v našem případě s funkcí automatického ztmavení. Než se tohle auto zařadí mezi youngtimery, na to si ještě minimálně jedenáct let počkáme. Jenže stejně ten čas letí neúprosně – vždyť ještě nedávno produkovaná Octavia Combi II oslaví už v příštím roce dvacetiny! Na zevnějšku i v kabině tak začínáme nacházet stále více detailů, které už by na dnešním automobilovém trhu neměly šanci zaujmout. Xenonové světlomety ze současné produkce téměř vymizely, totéž platí třeba pro monochromatický displej autorádia.

Za volantem si proti předchozí generaci připadáme jako v moderním autě. Druhé vydání octavie bylo pověstné standardním víceprvkovým zavěšením zadní nápravy, dříve bylo dostupné výhradně pro verze s pohonem všech kol. Škodovka s přeplňovaným čtyřválcem 1.4 TSI je navzdory vyšší hmotnosti překvapivě čiperná, velkoryse prostorná sedadla nám dodávají pocit pobytu v limuzíně. Navíc oceňujeme dostatečně velký vnitřní prostor.

Není vůbec divu, že se octavia od druhé generace v prodejních statistikách nových aut vyšvihla do segmentu střední třídy. Navíc se konečně začala zabývat osobními předměty posádky, a proto v kabině přibyla spousta nových odkládacích prostor, včetně dveřních kapes schopných pojmout i velké plastové láhve. A ty příjemné obklady… Člověk ani neví, kam v interiéru dříve sáhnout. Pěnou měkčená palubní deska byla u octavie vždy samozřejmostí, ale podobný hebký materiál na podokenních lištách dveřních výplní bychom nečekali.

Škoda Octavia Combi (2009)