Mistrovství světa superbiků: König chce hodně bodů

V roce 2022 dokončil všechny závody ve světovém šampionátu a získal tři body. „Na začátku sezony měl na nejrychlejší jezdce na konci závodu ztrátu minutu a půl. V závěru šampionátu už ztrácel jen čtyřicet sekund a dokázal předjíždět velká jména. Rád bych, aby také letos ukázal progres. Věřím, že to zvládne,“ řekl manažer Miloš Čihák, jenž bude v týmu působit také jako výkonný ředitel.

První sezona byla pro českého závodníka učňovská, na silné litrové motorce „nakoukával“ tratě a učil se nový jezdecký styl. „Důležité bylo, že během minulého roku ani jednou v závodech nespadl. Zkušenosti, které nabral, by měl využít v letošní sezoně,“ uvedl Čihák a dodal: „Velkou výhodou je fakt, že všechny tratě už zná, nemusí se v pátek v trénincích učit a místo toho pojede naplno rovnou od začátku.“

Dalším pozitivním změnou je fakt, že se španělský tým významně přebudoval. Königovi bude pomáhat nový technický ředitel, Ital Thomasso Noccioli. „Rozhodně ví, co dělá, a jsem přesvědčen, že se bude maximálně snažit. Už při prvních letošních testech se prý vyzkoušelo na motorce více než za celý loňský rok,“ pochvaloval si Čihák. Jeho svěřenec k tomu dodal: „Jsem rád, že jsme vyměnili šéfinženýra. Thomassa znám a rozhodně si nebude brát servítky, když něco pokazím. Svědčí o tom lednový test ve španělském Jerezu, kdy jsme společně udělali více práce než za celý minulý rok.“

O technická data se v týmu Orelac Racing Movisio nově stará Michal Kněžínek a jedním z mechaniků je Lukáš Porš. „S Michalem se znám zhruba čtyři roky, s Lukášem o déle, skoro deset let. Jsem moc rád, že budou se mnou, hodně jim důvěřuji. Vím, že jsou nejlepší v tom, co dělají a zároveň tuhle práci milují,“ říká s nadšením König. Závodní jezdci, kteří sedlají v šampionátu značku Kawasaki, mají možnost porovnat si data z telemetrie. „Na první pohled to vypadá, že jedu stejně rychle jako ostatní. Zkušení borci však v okamžiku, kdy překlápí motorku do jiné zatáčky, tak stále drží plyn. To si musím zažít,“ vysvětluje König.

Český jezdec se bude moci spolehnout na nový stroj Kawasaki ZX-10RR, který dostane po prvních dvou zámořských závodech. Vyzkoušet by si ji měl při dvoudenních testech v závěru března. „Největším skokem by měla být nová generace podvozku a přední vidlice. Od toho si slibujeme lepší nájezdy do zatáček, celkově se motorka o dost zlepší,“ dodal Miloš Čihák. „Kam se s ní posunu, nedokážu říct. Konkurence bude letos ostřejší, přešlo sem několik borců z mistrovství světa silničních motocyklů,“ tvrdil König.

