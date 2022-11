Mitsubishi Ralliart se vrací do rallyeového závodění! Nasadilo pick-up L200

V loňském roce Mitsubishi oznámilo návrat divize Ralliart, která se k závodním aktivitám vrací prostřednictvím pick-upu L200, který nyní nasadila do podniku Asia Cross Country Rally 2022.

Sportovní a závodní divize Ralliart patřící japonské automobilce Mitsubishi ukončila činnost v březnu 2010. Loni v polovině roku však Mistubishi oznámilo, že se Ralliart vrátí na scénu, a to včetně závodní činnosti. Prvním soutěžním počinem znovuzrozené divize se stal upravený pick-up L200, který se v pondělí 21. listopadu 2022 postavil na trať Asia Cross Country Rally 2022 (AXCR), jejíž ukončení je v sobotu 26. listopadu.

Základem závodního vozu je Mitsubishi L200, jemuž v Thajsku, kde se Asia Cross Country Rally 2022 jede, říkají Triton. FIA speciál klasifikovala do rallyeové skupiny 1. Kapotu motoru a dveře nahradily díly vyrobené z karbonu a na podvozek se nastěhovaly ochranné pláty. V interiéru se dle předpisů mimo jiné objevila bezpečnostní klec.

Pod kapotou závodního Tritonu pracuje upravená podoba čtyřválcového turbodieselu 2.4 MIVEC. Úpravy se zaměřily na snížení tření i hmotnosti a na odezvu motoru, výkon ale zůstává nezměněný. To v Thajsku znamená 133 kW (181 k) a točivý moment 430 Nm. Pro představu, u nás se L200 prodává s motorem 2.3 DI-D o 110 kW (150 k)/400 Nm, respektive 127 kW (173 k)/502 Nm ve verzi L200 plus.

Pohonná jednotka je spojena s šestistupňovou manuální převodovkou a pohání všechna kola prostřednictvím systému Super Select 4WD-II. Japonský specialista Cusco dodal přední a zadní diferenciál s omezenou svorností, stejně jako nastavitelné tlumiče. Společnost Endless se postarala o ventilované kotoučové brzdy se čtyřpístkovými třmeny. Na autě se ukrývají za 17palcovými hliníkovými koly Work, která obouvají pneumatiky Yokohama Geolandar M/T G003 o rozměrech 265/70 R17.

Asia Cross Country Rally 2022 se koná na území Thajského a Kambodžského království, přičemž Mitsubishi Ralliart nasazuje dva vozy. Speciál se startovním číslem 105 se v době vzniku tohoto článku držel na prvním místě celkově a vůz s číslem 118 se v celkovém pořadí vypracoval na 4. pozici. Vzdálenost, kterou vozy během AXCR 2022 ujedou, je zhruba 1.700 kilometrů. V letech 2020 a 2021 se rallye kvůli pandemii koronaviru nekonala.