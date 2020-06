Mladý čtenář Petr odmala kreslí auta. Za deset let udělal neskutečný pokrok

Na sedmnáctiletého Petra Štěrbu jsme narazili na našem Instagramu vlastně docela náhodou. Zaujalo nás několik příspěvků, ve kterých srovnává své dřívější práce s těmi současnými. Suverénně nejzajímavější je pokrok patrný na jeho kresbách Porsche. V galerii si můžete prohlédnout výtvor tehdy sedmiletého Petra (ten bychom v redakci asi ještě zvládli) a porovnat jej s projektem z loňského roku. Slušný progres, co říkáte?

„Kreslím od svých tří let a od první třídy chodím na výtvarný obor v ZUŠ. Máma má výtvarnou školu, takže mě ke kreslení vedla odmalička,“ vysvětluje Petr. A proč právě auta? To je docela úsměvná historka: „Zlomovým momentem bylo, když Michal v Kouzelné školce nakreslil auto. Od té doby jsem kreslil všechno, co má kola. Inspiruji se fotkami z časopisu Auto Tip, který odebírám sedm let. Rád ale vymýšlím i nový vlastní design.“

Tvůrce pochází z vesničky Tutleky mezi Kostelcem nad Orlicí a Rychnovem nad Kněžnou. Ve druhém zmíněném městě také dnes studuje obor strojírenství. „Kromě vzhledu mě zajímají i technické parametry a novinky ve vývoji automobilového průmyslu. Proto také studuji právě strojírenství,“ říká dále talentovaný mladík.

Jak Petr zmínil, občas rád navrhne i něco vlastního. Jedním z takových projektů je Škoda Superb Coupé, návrh atraktivní škodovky inspirované Volkswagenem Arteon. Petr vysvětluje, že řada prvků na tomto projektu je inspirována českou vlajkou, o čemž se ostatně můžete přesvědčit v přiložené fotogalerii.

Kromě klasického kreslení začal později experimentovat i s dalšími možnostmi tvorby. „Nejvíce pyšný jsem na olejomalbu Maybachu. Nikdy předtím jsem s takovou technikou nepracoval a upřímně jsem byl překvapený, že se mi to takhle povedlo. Maloval jsem to asi 85 hodin čistého času,“ prozrazuje a přikládá ještě podrobnou galerii z tvorby zádě Insignie, což je zase akryl na plátně.

Mohla by tohle být pro Petra jednou zajímavá obživa? „Kreslení a navrhování aut je pro mě hlavně koníček. Nepočítám, že bych se tím živil, ale třeba se to změní,“ říká závěrem rozhovoru. Přejeme hodně povedených kreseb do budoucna a za redakci přiznáváme, že jen tiše závidíme! Petra můžete sledovat na jeho instagramovém účtu.