Návrat osobního vozu Tatra? Česká konkurence Mercedesu by mohla vypadat takto

Návrat osobáků automobilky Tatra je spíše než cokoliv jiného jen zbožné přání fanoušků. Můžeme se ale podívat, jak by takový vůz vypadal.

Kolega a grafik Honza Lušovský pro nás většinou kreslí vize nových automobilů, u kterých stoprocentně víme, že vzniknou. Často se přitom opírá o špionážní fotky či oficiální teasery, takže tušíme, že jeho práce nemá k realitě daleko. Občas ale pustí uzdu vlastní fantazii a ukáže svou vlastní představivost.

Před časem pro nás vytvořil Škodu 1203 iV. To by mohl být retro elektromobil sdílející základy s minibusíkem Volkswagenu, jenž s akumulátory v podlaze opravdu zamíří do sériové výroby a naváže tak na působivou historii “téčka”. A opomenout nesmíme ani roztomilost v podobě návratu Škody Felicia kabriolet, ta u vás měla mimořádný úspěch.

A nyní přišla řada na osobní vozy Tatra, jejichž cesta skončila modelem Tatra 700 v roce 1999. Od té doby se občas objeví spekulace, že by se kopřivnická společnost mohla ke stavbě osobáků vrátit, zatím ale vždy zůstalo jen u nepodložených fám a tvrzení. Nevadí, Honza se ve photoshopu opět pustil do práce a ukázal nám, jak by taková osobní tatrovka pro příští roky mohla vypadat.

Autor přiznává, že největší inspirací mu byla Tatra 603. Patrné je to především při pohledu na příď, která dostává čtveřici kulatých světlometů ohraničených chromem. Atraktivitu podtrhuje svažující se záď ve stylu kupé. Zadní okno zůstává nerozdělené, tvůrce ale na poznávací znamení tohoto modelu nezapomněl a rozdělení alespoň naznačil přepůlením v horní a spodní části.

Aby toho nebylo málo, koncept s délkou 5,2 metru a rozvorem téměř 3,2 metru dostává ještě zapuštěné kliky dveří, přičemž ty zadní se otevírají protisměrně po vzoru Rolls-Royce. Tak jak se vám koncept, který dostal pracovní název T-concept, líbí? A uvítali byste jeho převedení do sériové produkce? V galerii jej můžete porovnat se sedmistovkou, tedy poslední osobní tatrovkou. A poslední dotaz na závěr: poznáte, ze kterého vozu autor vycházel?