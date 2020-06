Pandemie koronaviru může ovlivnit design nových aut, věří designový šéf Kia

Situace kolem nového koronaviru zatím na automobilky dopadla především po ekonomické stránce. Do budoucna by však mohla výrazně ovlivnit i design nových modelů, jak prozradil Karim Habib, designový šéf automobilky Kia.

Již od začátku šíření nemoci COVID-19 se totiž automobilky zabývají možnostmi, jak se zbavit škodlivých virů a bakterií v interiéru, kde jich může být až překvapivě vysoké množství. Podle Habiba se tak možná v budoucnu dočkáme v interiéru vozidel nových materiálů, které představují pro šíření virů překážku. A jedním z nich může být například měď.

„Chystáme se hovořit s psychology a antropology, abychom skutečně pochopili, jak se bude psychika veřejnosti v budoucnu vyvíjet,“ uvedl Habib v rozhovoru pro Car Magazine.

„Jsou věci, o kterých jsme již mluvili: můžeme mít v interiérech antivirové povlaky? Můžete k dezinfekci povrchů použít ultrafialové světlo? To jsou věci, o kterých budeme muset nejspíš brzy přemýšlet. Takže ano – COVID-19 rozhodně do budoucna ovlivní způsob, jakým navrhujeme naše vozy,“ dodal Habib.

Designový šéf Kia současně připustil, že pandemie koronaviru velice pravděpodobně povede k přehodnocení plánů ohledně sdílené mobility. Tuto službu už přitom nabízí/chce nabízet velké procento světových automobilek.

„Pandemie změnila způsob, jakým žijeme. Nejen během několika minulých měsíců, ale také jak budeme žít v budoucnosti… Během několika uplynulých let jsme mluvili o sdílené ekonomice, sdílené mobilitě a veřejné dopravě. Uvidíme, jak se tyto věci budou vyvíjet dál, kvůli společenskému odstupu.“

Nová pravidla by zkrátka mohla mít dlouhodobý efekt na chování lidí. „Co to znamená pro automobily? Myslím, že musíme počkat a uvidíme – právě teď se snažíme rozšířit naše chápání toho, co by to mohlo znamenat – nejen pro typy vozidel, které řídíme, ale také jak navrhovat vozidla pro sdílenou mobilitu, nebo ne, k čemuž také může dojít.“