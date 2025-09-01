Modernizovaná Honda Civic přijíždí na český trh. Ceny se sblížily, přišla o mlhovky
Základní cena civicu se oproti dosavadnímu provedení zvýšila o 10 tisíc na 860 tisíc korun, ve výbavě všech provedení však je navíc indukční nabíječka. Vrchol pořídíte za 950 tisíc, o 10 tisíc méně než dřív.
Honda Civic současné generace získala v roce 2023 ocenění Auto roku v ČR. Nikdy nebyla zrovna levná a k mání je jen s hybridem. A letos, po zhruba třech letech na trhu, prošla modernizací, která drobně změnila její vzhled a někde výbavu přidala, jinde ubrala.
Změny designu jsou veskrze kosmetické a zahrnují novou příď, která však přišla o světla do mlhy. „Optimální viditelnost však bude i nadále zajištěna díky vylepšené technologii LED světlometů,“ slibuje české zastoupení Hondy; jak to bude vypadat ve skutečnosti, zjistíme v nejbližších týdnech, až se s ní svezeme.
Civic dostal také novou modrou barvu Seabed – ovšem nikoliv navíc, nýbrž jako náhradu dosavadní modré Premium Crystal – černou stropnici pro všechny tři výbavová provedení a dvěma vyšším po jednom prvku navíc. Všechny nově dostaly bezdrátovou nabíječku mobilu, vrcholný Advance má nově ambientní osvětlení i v prostoru pro nohy a prostřední Sport má navíc vyhřívaný volant.
|České ceny modernizované Hondy Civic
|Výbava
|Cena
|Elegance
|859.900 Kč
|Sport
|884.900 Kč
|Advance
|949.900 Kč
|zdroj: Honda
V ceně základní verze Elegance je textilní čalounění, vyhřívání předních sedaček, elektrická bederní opěrka řidiče, dvouzónová automatická klimatizace, kožený volant, LEDkové světlomety s automatickým přepínáním dálkových, elektricky sklopná zrcátka, 17“ litá kola se sadou na opravu defektu či již zmíněnou bezdrátovou nabíječku.
Prostřední výbava Sport má navíc sedačky částečně koženkové, výdechy klimatizace pro zadní místa, vyhřívaný volant či černá 18“ kola.
Vrcholné provedení Advanced přidává pravou kůži na sedačky, audiosystém Bose o 12 reproduktorech, otvírací prosklenou střechu, adaptivní světlomety s aktivním posvěcováním do zatáček či elektrickou bederní opěrku i pro spolujezdce.
Pohon je na výběr jediný – sériový hybrid e:HEV o 143k dvoulitrovém zážehovém atmosférickém motoru, ovšem s tím, že kola pohání ve většině jízdních situací 184k elektromotor. Rozvor náprav je 2.734 mm, spotřeba paliva má být 4,7–5,0 l/100 km, maximálka je 180 km/h a zrychlení na stovku 7,8–8,1 s v závislosti na výbavě, tedy hmotnosti. Vůz má 410–1.220 l prostoru pro zavazadla a 40 l pro benzin, váží 1.445–1.502 kg a utáhne jen 750 kg těžký brzděný přívěs.
Za prvních sedm měsídů letošního roku se v Česku prodalo 126 civiců, za celý loňský rok to bylo 154 ks a za rok 2023 celkem 172 ks.
zdroj: Honda, SDA