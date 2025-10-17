Miniaturní Toyota FT-Me má našlápnuto do sériové výroby. Startuje evropská vlna Kei?
Toyota spojila síly s britskou vládou při přípravě městského elektromobilu FT-Me. Z fondu Drive35 poputují stovky milionů korun na vývoj a lokalizaci výroby vozu, který má definovat nový segment dostupné městské mobility.
Evropská unie zvažuje vytvoření nové kategorie malých elektromobilů – obdobné japonským kei carům – jako nástroj pro zajištění dostupnější mobility, zvládání emisních cílů a úlevu od přetížených měst. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen už podpořila záměr pod názvem Small Affordable Cars Initiative, který by měl umožnit výrobu kompaktních, levných vozidel s nižšími požadavky na regulace.
Motivací jsou tři klíčové tlaky: rostoucí náklady regulací a emisních standardů, které dnešní malé automobily činí nerentabilními. Dále je potřeba snižovat emisní zátěž, dekarbonizovat městskou dopravu a zároveň potlačit konkurenci v podobě levných čínských elektromobilů.
Na vybraných evropských trzích, s výjimkou českého, je stále k dispozici trojice trpaslíků v podobě Citroënu Ami, Fiatu Topolino a Opelu Rocks-e. Nyní se k nim pravděpodobně přidá i Toyota FT-Me, a to hlavně ve Velké Británii. Tady se v podobném ražení nabízí jen Citroën Ami a Microlino kopírující design BMW Isetty, takže Toyota by byla vítaným přírůstkem.
Stejného názoru je i britská vláda, která hodlá uvedení vozu na trh podpořit z fondu Drive35, zřízeného na podporu přechodu automobilek na elektromobilitu. Podle Autocaru je v něm uloženo v přepočtu přibližně 74 miliard korun. Kolik z nich padne na projekt Toyoty, není známé, ale podmínkou je, že minimálně polovinu nákladů musí nést druhá strana, v tomto případě nejspíše Toyota.
Mikromobil FT-Me se oficiálně ukázal v březnu v Bruselu, což definovalo i předpokládanou cenu kolem 215.000 Kč, aby byl konkurenceschopný s Ami. V souladu s regulemi třídy L6e musí mít produkční verze omezenou maximální rychlost na 45 km/h a trvalý výkon do 4 kW. Cílí zejména na soukromou klientelu, mladé lidi a rodiny s potřebou druhého auta do městského provozu. Stejně dobře si FT-Me dokážeme představit i ve flotile autopůjčoven.
FT-Me je název konceptu, takže uvidíme, jestli si ho udrží i do sériové výroby. K té je ale ještě dlouhá cesta. V souvislosti s tím spolupracuje Toyota s výrobcem rozvážkových dodávek ELM, protože řada komponentů by měla být použita z jejího modelu Evolv. Firma Savcor se zase zabývá produkcí solárních panelů pro střechu. Podle Toyoty má toto řešení přidat denně k dojezdu 20 až 30 kilometrů. Celkový dojezd činí 100 km, ačkoliv se nepředpokládá, že by jej uživatelé celý využívali – spíše jde vstříc těm, kteří nechtějí nabíjet po každém příjezdu domů.
Montáž zajistí továrna v Burnastonu v hrabství Derbyshire, kde se aktuálně vyrábí Toyota Corolla. Celý proces příprav vyhodnocuje Univerzita v Derby, která má za úkol posoudit proveditelnost a ekonomickou rentabilitu záměru. Předpokládaná celková výše investice se odhaduje na 900 milionů korun.
