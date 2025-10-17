Teslu Cybertruck zachraňují firmy z Muskova impéria. Kupují stovky nechtěných aut
Avantgardní elektrický pick-up je sice mediální hvězdou, na prodejích se nabytá sláva ovšem vůbec neodráží. Špatný odbyt proto alespoň částečně kompenzují dodávky pro společnosti ve vlastnictví Elona Muska.
Elon Musk je bezesporu jedním z největších géniů 21. století. Z malé a takřka neznámé americké automobilky vybudovat největšího výrobce elektrických aut (letos Teslu předstihne BYD), do toho má ve svém portfoliu také úspěšnou společnost SpaceX, která patří mezi přední producenty vesmírných raket. V minulosti stál také za společností X.com, z které se následně vyvinul všem známý platební systém PayPal.
Nejbohatší člověk světa a první miliardář, který velmi pravděpodobně překročí hranici 500 miliard dolarů osobního majetku, je ovšem také dost kontroverzní osobou. Jeho neslavné působení v agentuře DOGE, do jejíhož čela nastoupil po druhé inauguraci Donalda Trumpa americkým prezidentem, se projevil mimo jiné na klesajících prodejích zmíněné Tesly, které Musk šéfuje.
Nedaří se prakticky všem modelů v čele s bestsellerem v podobě SUV Y, který spolu s technicky příbuzným sedanem Tesla 3 obstarává drtivou většinu prodejů. Na stárnoucí modely S a X připadají nízké desítky tisíc vozů ročně. Podobně skromný příspěvek přidává též nepřehlédnutelný pick-up s karoserií z nerezu.
Elektrická Tesla Cybertruck se přitom minimálně na sklonku roku 2023 a v průběhu loňského roku stala globální mediální hvězdou, po které šílely nejen americké celebrity. Jestliže Musk původně plánoval roční produkci až 375.000 aut, realita bude někde okolo 20 tisíc cybetrucků za rok 2025. Loni jich přitom vzniklo zhruba 50.000.
Za prvních letošních devět měsíců totiž Tesla prodala pouze 16.097 lokálně bezemisních pick-upů, což představuje meziroční pokles o 38 %. V prvním čtvrtletí to bylo 6406 aut, v druhém pak 4306 exemplářů. Třetí kvartál znamenal nárůst na 5385 vozů, zlepšení ovšem bylo způsobeno především dopředu ohlášeným koncem tzv. federálního daňového kreditu ve výši až 7500 dolarů (necelých 157 tisíc korun). Všichni zájemci o tuto úlevu proto chtěli elektromobil pořídit do konce září, což se pozitivně odrazilo na prodejích v posledních měsících. Tesle přesto na odstavných plochách parkují tisíce cybetrucků bez zákazníků.
Elon Musk má naštěstí v portfoliu ještě dost jiných společností, které mohou se špatným odbytem pomoci. Ostatně zmíněná firma SpaceX a společnost xAI, zabývající se umělou inteligencí, začínají přebírat dodávky stovek Tesel Cybetruck, které velmi pravděpodobně zařadí do své firemní flotily. SpaceX má přes 13 tisíc zaměstnanců, xAI zhruba dvanáct stovek. Teoretický odběr se proto může vyšplhat i na několik tisíc exemplářů.
Tesle a cybertrucku tenhle „deal“ určitě částečně pomůže. Automobilka se zbaví odstavených aut a získá peníze. V dlouhodobém horizontu ale tenhle model nespasí. Do Evropy se elektrický pick-up i kvůli takřka nesplnitelné homologaci dostává pouze formou individuálního dovozu a schvalovacího procesu, nejinak tomu je i v dalších částech světa. Navíc segment těchto aut je zatím miniaturní, o čemž svědčí i skromné prodeje konkurenčních modelů od Fordu, GMC a Rivianu.
Zdroj: Carscoops a Electrive, video: auto.cz, foto: Tesla