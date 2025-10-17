Stellantis uvedl sériový hybrid v novém Jeepu. Má obří baterii a šestiválec
Stellantis se v Americe poslední dobou snaží vrátit osmiválce, kde to jen jde, zatímco ořezává nabídku elektromobilů. Nový Jeep Wagoneer se překvapivě vydal jiným směrem a do výroby zamíří se sériovým hybridem.
Název Wagoneer má u Jeepu dlouhou tradici, poprvé se na autě objevil už v roce 1963. Vydržel ve třech generacích, ačkoliv poslední dvě byly spíše vyššími výbavami modelů Cherokee a Grand Cherokee. V roce 1993 byl všemu konec a jméno Wagoneer zmizelo z nabídky.
Vrátilo se v roce 2022 na velkém rámovém SUV, které se stalo vrcholem nabídky Jeepu. Zpočátku bylo dokonce prezentováno v podstatě jako samostatná značka spadající pod Jeep, z čehož ale brzy sešlo. Přes 5,4 metru dlouhý vůz dostal dvě varianty – základní Wagoneer a luxusnější Grand Wagoneer, který má stejný základ i skelet, ale liší se trochu designem a zejména výbavou. Později se přidala také prodloužená verze obou variant, která délkou přesáhla 5,7 metru.
Největší Jeep přišel také s ambiciózní cenovkou, která ikonickou terénní značku posunula do sféry prémie. Jenže na to zákazníci za oceánem příliš neslyšeli, a tak se Wagoneer ani jeho luxusnější sourozenec neprodávali zrovna nejlépe. Za minulý rok se v USA prodalo 55.084 kusů obou variant.
Tři roky po uvedení přichází facelift, který pozměnil design i techniku a také se zbavil zmatečného pojmenování. Auto se už nadále jmenuje pouze Grand Wagoneer a vzhledem se inspirovalo u elektrického Wagoneeru S, který ale stojí na zcela odlišném základě. Nejlépe je to poznat na nové masce se svítící lištou propojující přední světlomety. Auto také přišlo o nápis Wagoneer na kapotě a logem se opět hlásí ke značce Jeep. Interiér se změnil jen v pár detailech, jako obvykle to znamená zase o kus větší displeje. Ty jsou zde až čtyři, včetně jednoho pro předního spolujezdce.
Nadále pokračuje varianta s dvakrát přeplňovaným třílitrovým šestiválcem Hurricane o výkonu 313 kW. Výkonnější verze se 402 kW však u modernizovaného vozu není. Osmiválce Hemi o objemu 6,4 litru a 5,7 litru z nabídky vypadly už v roce 2023, vzhledem k velkým změnám u Stellantisu by se ale mohly v budoucnu vrátit.
Nejzajímavější je však zcela nový pohon REEV. Ten kombinuje obrovskou 92kWh baterii s 3,6litrovým šestiválcem Pentastar, který zde pouze vyrábí energii pomocí 130kW generátoru. Jde tedy o sériový hybrid, podobně jako u vozu Leapmotor C10, který už Stellantis prodává i v Česku. Podobné pohony jsou zatím u západních vozů velmi vzácné. Stellantis jej už dříve představil na pick-upu RAM 1500 REV, který byl ale nakonec zrušen.
Wagoneer se sériovým hybridem je také nejsilnější ze všech dosavadních motorizací, má totiž výkon 482 kW, na 60 mil (96 km/h) zrychlí za pět sekund a v kombinovaném režimu ujede přes 800 kilometrů. Verze REV však nebude dostupná hned při uvedení modernizovaného vozu, její uvedení se plánuje „na později“. Základní cena spalvoací verze s šestiválcem a pohonem zadních kol je v přepočtu 1,3 milionu korun.
Zdroj: Jeep, zdroj foto: Jeep, zdroj videa: RAM