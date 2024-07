Honda Civic Type R ovládla anketu Auto.cz. Fabia RS nemá ani bronz

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Dvanáctidenní anketa mezi vámi, čtenáři Auto.cz, měla za cíl z osmi kandidátů vybrat nejlepší ostrý hatchback. Nyní známe vítěze – Honda Civic Type R gen. FK8 porazila rozdílem 56 % hlasů ku 44 % Hyundai i30 N Performance.

V souboji o bronz nevyhrál český patriotismus. Na třetím místě skončil Ford Focus RS, který s 86 % hlasů porazil Škodu Fabia RS TDI.

Video se připravuje ...

Původní čtvrtfinálovou osmičku jsme vybrali v redakci z celkem 32 kandidátů, kteří obsahovali stroje jako Clio RenaultSport V6, Toyotu Yaris GRMN i GR, Peugeoty 208 i 205 GTi, Mazdu 3 MPS, Mercedes-AMG A 45 S 4Matic či volkswageny Golf R a Lupo GTI.

Mezi osmičkou byly i velmi kontroverzní volby, jako první fabia RS TDI či Seat Ibiza Cupra R TDI, dále Renault Mégane R.S., Ford Focus RS, BMW M140i a Golf GTI Performance. Souboj o první místo se nakonec konal mezi již zmíněnými hyundaiem a hondou.

Civic Type R gen. FK8, který jsme specificky do ankety zvolili, před několika lety stanovil tehdejší rekord Severní smyčky Nürburgringu mezi auty s předním pohonem. Čas byl 7:43,8 – o 7 sekund kratší než u předcházející generace a o 5,5 sekundy kratší, než zvládl zajet tehdejší Volkswagen Golf GTI Clubsport. Civic pak byl překonán Renaultem Mégane R.S. Trophy-R s časem 7:40,1.

Co u nás o vítězném civicu napsal kolega Standa Kolman při testu? „Svým charakterem patří motor k tomu nejlepšímu, co dnes můžete mezi čtyřválci koupit. Díky jednohmotovému setrvačníku jsou reakce na sešlápnutí plynového pedálu okamžité a i turbolag nepatrný. Nejlépe se agregátu dýchá v jízdním režimu +R, chuť do života ale neztrácí ani v prostějších módech Sport a Comfort. Nevadí mu ani nízké otáčky, v těchto patrech nevibruje, neduní, a co víc, rychle ze z nich zvedá. Byť jde o motor s klasickým přeplňováním, lineárním nástupem a čiperností ve vysokých otáčkách nechává vzpomenout na atmosféry. Vždyť pro maximum výkonu si musíte dojít až do šesti a půl tisíc otáček,“ stojí ve čtyři roky starém testu.

„Zatímco v nízkých otáčkách funguje prostřední roura coby třetí výfuk a zesiluje agresivní tón motoru, ve středních otáčkách omezuje dunivý zvuk a vibrace pronikající do kabiny tím, že vytváří podtlak a nasává okolní vzduch. Díky tomu Type R nepotřebuje klasické výfukové klapky. V reálu to skutečně funguje, avšak počítejte s tím, že jen ve velmi omezeném spektru otáček. Takže zatímco při dálniční stotřicítce na nejvyšší rychlostní stupeň je jízda poklidná, po přidání na 140 km/h začne motor dunět, aby se následně ve 150 km/h zase uklidnil. To už je ale rychlost, kdy vás na autobahnu začnou otravovat ostatní neduhy – aerodynamický svist a valivý hluk od kol,“ pokračoval.

„Víte o všem, co se pod koly děje, ale to nutně neznamená, že z vás pár rychlých kilometrů vytřese duši. Na opravdu velkých dírách se sice místy ozve tupá rána, ty menší ale dokážou tlumiče polknout bez úbytku komfortu, což platí i pro klasické strupaté cesty,“ uzavřel větami o podvozku.