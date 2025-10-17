Stellantis má nového evropského šéfa. Dosud vedl dodávky
Nový ředitel evropské divize Stellantisu de facto uvolní ruce tomu dosavadnímu, který tak bude mít víc času se věnovat Maserati. Tato značka je ve velké ztrátě a dostat ji do zisku nebude snadné.
Dosavadní ředitel evropské divize koncernu Stellantis, Jean-Philippe Imparato, dostal v červnu letošního roku navíc roli šéfa Maserati. To poté, co se vedení koncernu ujal Antonio Filosa. Imparata nyní na pozici ředitele evropské divize nahradí Emenuele Cappellano, který dosud stál v čele divize užitkových vozidel Stellantisu.
Změny ve vedení umožní Imparatovi „se plně soustředit na vylepšení výkonu“ u Maserati, uvedl Stellantis v prohlášení. Nebude to však Imparatova jediná role, také se bude angažovat v oddělení Stellantis & You, které je zodpovědné za síť prodejen všech značek koncernu.
Značce Maserati se v rámci koncernu daří nejhůře. Za loňský rok byla ve ztrátě 260 milionů eur, za první polovinu letoška to bylo 139 milionů eur. Velké ztráty zažehly debatu o tom, že by se Stellantis mohl Maserati zbavit.
Koncern sice neustále vehementně popírá, že by k tomu mohlo dojít. ale provozní ředitel značky Santo Ficili před časem řekl britskému magazínu Autocar, že dostat ji ze ztráty „nebude jednoduchá práce“. Ficili je zároveň generálním ředitelem Alfy Romeo a u Maserati k jeho prioritám patří zlepšit konkurenceschopnost modelů, zlepšit marketing a znovu najít cestu k dealerské síti. Automobilka také odkládá plány na uvedení elektrického quattroporte.
zdroj: Autocar | foto, video: Stellantis