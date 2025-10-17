Nové SUV MG pro Evropu netradičně uniklo. Jeho existenci přiznaly nárazové testy
Výsledky z nárazových testů nových aut dnes máme obvykle dost rychle po jejich uvedení na trh. Ještě se ale asi nestalo, že dostaneme výsledek Euro NCAP ještě dříve, než se vůbec oficiálně dozvíme o existenci nového modelu. Přesně to se ale stalo novému MG S6 EV.
Úniky nových modelů před oficiálním představením jsou dnes zcela běžné. Když je kvůli marketingu neudělá samotná automobilka, tak k nim obvykle přijdeme díky chybám někoho zodpovědného za web nebo sociální média, nebo je předčasně zveřejní nějaký nešťastný novinář. Stále jsou běžná také prostá náhodná setkání s odmaskovanými vozy někde na ulicích a čínské modely pravidelně prozrazuje tamní ministerstvo průmyslu na svém webu.
Nový model MG určený pro Evropu se ale ukázal předčasně vskutku originálním způsobem. Jeho existenci přiznala agentura Euro NCAP, kde novinka prošla nárazovým testem. Ačkoliv se auto doposud nikde neukázalo, na webu NCAP dostalo klasický profil s fotkami jako každé jiné auto. Pro MG tak asi není nejšťastnější, že první pohled na nový model jej ukazuje rozmlácený.
Auto ale dostalo plný počet hvězd i vysoké procentuální ohodnocení, takže každý rovnou ví, že je nové S6 EV bezpečné. Euro NCAP tvrdí, že vozy získává běžným nákupem od dealerů, ale také vlastním výběrem přímo z výrobní linky automobilky. V tomto případě tedy zjevně došlo na druhý případ, a únik asi pro MG nebude překvapením. Zároveň ale může pro někoho trochu snížit důvěru v nezávislost agentury.
Ačkoliv se auto zatím neukázalo ani v domovské Číně, jeho existence a vzhled příliš překvapující nejsou. MG S6 EV je totiž v podstatě pouze větší verzí již prodávaného MG S5 EV. I tak má ale trochu jiný design přední části, s odlišně tvarovanými světly a nárazníkem. Více odlišná je samozřejmě zadní část, která je delší a má zcela jiné svítilny.
O technice Euro NCAP moc nepíše, na webu zmiňuje jen váhu 1908 kg testovaného kousku s pohonem 4x2. Výsledek se ale vztahuje také na verzi s pohonem všech kol, což je novinka, kterou menší S5 nenabízí. To si musí vystačit s pohonem na zadek a výkonem 125 kW nebo 170 kW dle verze. Baterie jsou taktéž dvě, s kapacitou 47,1 nebo 62,1 kWh.
U S6 se dá pravděpodobně počítat se stejnou technikou, ale krom pohonu čtyř kol také nejspíše i s větší baterií. Rozměry také nejsou známy, S5 se 4,5 metry míří třeba proti Škodě Elroq, u S6 se dá počítat se 4,7–4,8 metry, což ji postaví proti Škodě Enyaq nebo Tesle Model Y.
Zároveň je zde velmi pravděpodobná možnost, že jde o upravenou verzi jen před pár týdny představeného vozu SAIC H5. Tomu by nahrával boční profil, který je v podstatě identický, a také velmi podobný design. Vůz spadá pod novou značku SAIC, která je spoluprací mezi koncernem SAIC a technologickou firmou Huawei. Značka spadá do aliance HIMA spolu se čtyřmi dalšími.
SAIC H5 stojí na stejné platformě Nebula jako MGS5 nebo MG4 a má 4780 mm na délku. Zajímavostí zde je, že krom čistě elektrické verze nabízí také sériový hybrid. Ten má LFP baterii o kapacitě 32,6 kWh, pohon zadních kol a výkon 150 kW. Energii dodává také atmosférická čtyřválcová patnáctistovka o výkonu 72 kW. Elektrické verze mají na výběr LFP baterie o kapacitě 64,6 kWh nebo 80 kWh a výkon až 180 kW, chybí však pohon všech kol. Software dodává Huawei, v evropské verzi s logy MG se ale téměř určitě dočkáme stejného softwaru jako v S5 EV.
Zdroj: Euro NCAP, zdroj foto: Euro NCAP a SAIC, zdroj videa: Euro NCAP