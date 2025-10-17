Počet elektromobilů na silnicích roste. Letos na veřejných stanicích nabilo přes 45.624 uživatelů
Od července do září odebrali řidiči 2,66 GWh a uskutečnili téměř 136 tisíc dobíjení. Od ledna do září se na PRE POINTech protočilo 7,61 GWh, víc než za celý rok 2024. Registrace nových elektromobilů vede domácí dvojice Škoda Elroq a Enyaq před Teslou Model Y.
Navzdory komentářům o pomalém přechodu České republiky na elektromobilitu data jasně ukazují, že zájem roste. Potvrzují to i statistiky Svazu dovozců automobilů (SDA), podle nichž bylo v prvních devíti měsících tohoto roku registrováno 10.180 elektromobilů s aktuálním podílem na trhu 5,58 %. Pro srovnání: loni za stejné období patřilo elektromobilům 4,2 % trhu se 7.231 registracemi.
Po předešlé dominanci Tesly si pozici nejoblíbenějšího bateriového vozu drží opět Škoda, respektive model Elroq, který od ledna do konce září posbíral 2048 registrací, a hned za ním je větší Enyaq s 1649 registracemi. Tesle Model Y stačilo 1105 registrací na třetí místo. Kromě toho se do České republiky od začátku roku dovezlo 6179 ojetých elektromobilů. Celkem tak na našich silnicích jezdí přibližně 52.000 bateriových vozů.
Rostoucí počet elektromobilů se promítá do provozu také u dodavatele elektrické energie a provozovatele nabíjecích stanic Pražská energetika, a. s. Aktuálně spravuje 874 nabíjecích stanic, z nichž může najednou čerpat energii 1367 automobilů. Letos přibylo 73 stanic a do konce roku se má celkový počet zaokrouhlit na 900.
Ve třetím kvartálu už je vidět, že se elektromobilita v Česku nehrne jen na papíře. Zákazníci provedli téměř 136 tisíc dobíjecích transakcí, což je meziročně o 39 % více. Od července do září se na síti PRE POINT odebralo 2,66 GWh bezemisní elektřiny (meziročně +45 %) a už po prvních devíti měsících letoška je spotřeba vyšší než za celý rok 2024.
Průměrná měsíční spotřeba ve 3. čtvrtletí byla 889 MWh (meziročně téměř +46 %) a září bylo rekordní s odběrem 924,5 MWh. Nejvytíženějším dnem byl pátek 26. 9., kdy se odebralo 38,4 MWh elektrické energie.
Roste i aktivita řidičů. Průměrný měsíční počet transakcí vyskočil z 32.810 na 45.624 (meziročně +39,1 %). Největší porci energie si lidé berou na ultrarychlých stanicích, kde průměr na jednu transakci dělá 30,3 kWh. Od ledna do září se na PRE POINTech protočilo 7,61 GWh. Počet unikátních zákazníků (kteří čerpali energii poprvé v daném období) se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 47 %.
Lidé tak odebírají více energie a na nabíječkách tráví více času.
Zdroj: Pražská energetika, a. s., Svaz dovozců automobilů (SDA)