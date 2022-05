Renault Scénic Vision ukazuje budoucnost Scénicu jako elektrického SUV

Renault Scénic sice letos končí svoji kariéru v podobě MPV, ale automobilka s tímto modelem, respektive s jeho jménem stále počítá. Bude z něj však elektrické SUV. Šéfdesignér Gilles Vidal to vysvětluje takto: „Pro mě Scénic znamená koncepci interiéru, proto nesejde na tom, jak vypadá zvenčí. Zatím jsme měli čtyři jednoprostorové Scénicy, takže byste očekávali, že takový bude i ten příští, ale to my neuděláme. Pro mě je Scénic prohlášením: je to o tom, jak v autě žijete.“

Francouzská automobilka se právě pochlubila konceptem Scénic Vision, který si řadu vizuálních prvků propůjčuje od Meganu E-Tech. Ostatně s ním bude sdílet také platformu CMF-EV, ale velikostně se v nabídce Renaultu zařadí nad Megane E-Tech. Koncept sice na první pohled vypadá, že s budoucím produkčním autem nebude mít moc společného, ale podle Vidala bude exteriér sériového Scénicu pouze evolucí designu konceptu. Podle něj je v této podobě design auta z 90 % hotový.

Velkou roli jak v konceptu Scénic Vision, tak v Renaultu obecně nyní hraje udržitelnost. Studie je proto ze 70 % vyrobena z recyklovaných materiálů, z nichž 95 % má být dále recyklovatelných. Nejvíce se to promítá například v interiéru, kde jsou sedačky a podlaha vyrobeny z recyklovaných nebarvených plastů, zatímco čalounění stropu je údajně vyrobeno z prachových částic, které tvoří znečištění vzduchu ve městech.

Zajímavostí je, že Renault – minimálně v případě tohoto konceptu – nemyslí na to, jak zákazníka do pár let od koupě nového vozu přilákat zpět, aby si pořídil další. Technické prvky vozu jsou prý navrženy tak, aby byly lehce vyměnitelné. Zákazník tedy může využívat nejnovějších techniku Renaultu bez toho, aby musel pořizovat novější model. A co se týče produkčního Scénicu, ten se sice nepochlubí tak vysokým podílem recyklovaných materiálů, ale stále budou mít 25-35% podíl na konstrukci vozu.

Pohon Scénicu Vision je převzat z Mégane E-Tech, což znamená kombinaci vepředu umístěného elektromotoru o výkonu 160 kW (218 k) a relativně malé 40kWh baterie. Pod podlahou vozu je kromě baterie také vodíkový palivový článek o výkonu 15 kW (20 k), který má během jízdy dobíjet baterii. Vize Renaultu je taková, že po roce 2030 bude síť čerpacích stanic na vodík dostatečně hustá na to, aby bylo možné s podobným autem ujet přes 800 kilometrů bez nutnosti nabíjet. Stačila by pětiminutová zastávka na doplnění vodíku.

Renault, který se chce věnovat alternativním palivům, dokonce aktuálně vyvíjí platformu pro vodíková vozidla, ale zatím je pouze ve fázi prototypů. Vidal k tomu v rozhovoru s kolegy z Autocaru řekl: „Vodík může být slepou cestou, pokud lepší baterie pro elektromobily přijdou tak brzy, jak všichni očekávají. A pokud budou lepší, než si myslíme. Ale jako společnost chcete být u všeho a mít možnost reagovat. Potřebujeme experimentovat, protože jednoho dne může vodíkové auto začít dávat smysl.“

Vzhledem k platformě sdílené s Méganem E-Tech však není pravděpodobné, že by sériový Scénic přišel s částečně vodíkovým pohonem. Pokud se vodíkem poháněného vozu od Renaultu dočkáme, bude to zřejmě až na přelomu desetiletí. Jméno Scénic jako takové si nyní dá několik let pauzu a jeho návrat v podobě SUV je naplánován na rok 2024.