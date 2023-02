Mopar se pochlubil novými doplňky pro Wrangler, interiér můžete klidně umýt hadicí

Z tradičních offroadů se v posledních letech staly především symboly luxusní doplňky, které tráví většinu času jízdou po městě a blízkém okolí. Mezi majiteli Jeepu Wrangler se však stále najde poměrně dost lidí, kteří se nebojí sjet ze zpevněných cest a užít si trochu zábavy a dobrodružství v náročnějším terénu.

Jeep má přitom v nabídce poměrně pestrou paletu různých továrních doplňků, které cesty (nejen do divočiny) umí náležitě zpříjemnit. Nabídka je navíc průběžně doplňována inovacemi z dílny Mopar Jeep Performance Parts. V minulosti takto Mopar představit například speciální stěrače, nyní se však zaměřil na interiér.

Speciálně pro nový Wrangler ve čtyřdveřové verzi totiž Mopar nabízí unikátní vrstvu odolné podlahy a robustní sedadla s vinylovými potahy, díky čemuž už nebude úklid kabiny po jízdě v blátivém terénu žádný problém. Díky voděodolnosti a výpustním otvorům totiž bude stačit už jen hadice s vodou a hadr.

První novinkou v nabídce je speciální systém podlahy s označením CKJ, který přijde na 995 dolarů (cca 22.200 Kč). Nejde tedy pouze o klasické koberečky, ale speciální vrstvu odolného materiálu pro celou podlahu, kterou je zřejmě nutné odborně nainstalovat.

Nová podlaha, vyrobená z několika vrstev materiálu, obsahuje vypouštěcí zátky, takže v případě opravdu hodně špinavé kabiny stačí pouze použít hadici a špínu nechat vytéct pod auto. Kromě snazší údržby navíc podlaha slibuje i lepší tepelnou a zvukovou izolaci. S ohledem na praktičnost asi nepřekvapí, že je dostupná pouze v černé barvě.

Speciální vinylová sedadla pak nesou označení CBU, jejich instalace probíhá v dílnách Mopar a cena byla stanovena na 1695 dolarů (cca 37.800 Kč). Výhradně černá sedadla mohou zaujmout například šedým prošíváním nebo symbolem ikonické masky Wrangleru na opěradle, důležitější je však jejich odolnost.

Díky výrobě z vysoce odolného vinylu by měla odolat vodě, plísním, blednutí, potrhání i oděrkám, a udržet by se na nich neměly ani bakterie. Zkrátka by měla vydržet i ty nejnáročnější podmínky, včetně převozu dětí. I v případě extrémního zašpinění by pak opět měla stačit jen hadice s vodou a hadr.