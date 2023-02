Jeep oslavuje 20 let drsného Wrangleru Rubicon výroční edicí

Americká automobilka Jeep oslavuje dvacet let modelu Wrangler v provedení Rubicon a při té příležitosti pro model připravila speciální edici nazvanou jednoduše 20th Anniversary. Dostupná je pro osmiválcový Wrangler Rubicon 392 i Wrangler Rubicon 4xe s plug-in hybridní pohonnou soustavou. Jeep oba vozy představil na právě probíhajícím autosalonu v Chicagu.

„Před dvaceti lety malá skupina nadšených konstruktérů Jeepu láskyplně známých jako Lunatic Fringe [Blázniví outsideři] s drsností a odhodláním a svými osobními kreditními kartami navrhla, zkonstruovala a vyvinula dosud nejschopnější Wrangler – Jeep Wrangler Rubicon – a překonala očekávání všech, protože věděla, že to je to, co zákazníci Jeepu chtějí,“ řekl Jim Morrison, šéf Jeepu pro Severní Ameriku.

„Dnes model Rubicon představuje asi čtvrtinu celkových prodejů Wrangleru, s více než 700.000 prodanými kusy po celém světě, a zahrnuje elektrifikovaný Rubicon 4xe, nejprodávanější a nejschopnější PHEV v Americe. Stejný duch odhodlání a vynalézavosti, který vedl k vytvoření Wrangleru Rubicon, žije i v těchto nových speciálních edicích k jeho 20. výročí, které vůbec poprvé Wrangleru přinášejí volitelné 37“ [pneumatiky] a poskytují bezkonkurenční schopnosti,“ shrnul Jim Morrison.

Edice 20th Anniversary přináší nový přední ocelový nárazník, specifické provedení ikonické čelní masky, sadu polepů karoserie a unikátní červeno-černý interiér. Plug-in hybridní Rubicon 4xe dostává o půl palce (necelých 13 mm) zvýšený podvozek a 33palcové terénní pneumatiky. Osmiválcový Rubicon 392 má ve standardní výbavě navíc Xtreme Recon Package, jehož součástí jsou 35palcové pneumatiky, vzduchový kompresor a zadní náprava s převodovým poměrem 4,56.

K dispozici bude celá řada dalších příplatkových prvků, kterými může zákazník terénní schopnosti svého Rubiconu dále vylepšit. Jeep dokonce ve spolupráci se specialistou American Expedition Vehicles (AEV) připravil kit Level II, který podvozek Rubiconu dále přizvedne a vozu přidá 37palcové pneumatiky. Výsledkem by měla být světlá výška 36 centimetrů, brodivost 94 centimetrů, nájezdový úhel 50°, přejezdový úhel 33° a sjezdový úhel 43°. Součástí kitu je dále naviják Warn a společnost AEV dodala upravené zavěšení kol nebo nárazníky. Balíček Level II však bude limitovaný, jím vybavených vozů postaví Jeep pouze 150.

Americké ceny edice 20th Anniversary začínají na částce 71.380 dolarů (bez daně, ale včetně poplatku za doručení vozu prodejci), což je v přepočtu téměř 1,6 milionu korun. Za tento obnos zákazník dostane Rubicon 4xe, ale pokud touží po Rubiconu 392, zaplatí minimálně 92.690 dolarů (přes 2 miliony korun). Kit Level II od AEV přijde na 22.978 dolarů (cca 510 tisíc korun) pro Rubicon 4xe, respektive na 21.130 dolarů (cca 470 tisíc korun) pro Rubicon 392. Vtipným detailem je, že všechny výroční Rubicony zároveň dostanou speciální 83dílnou sadu nářadí v plátěné tašce. K americkým prodejcům začnou vozy 20th Anniversary přijíždět v druhém čtvrtletí letošního roku.