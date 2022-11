Morgan modernizoval Plus Four a Plus Six. Slibuje modernější kabinu i lepší zážitek z jízdy

Společnost Morgan nabízí model s označením Plus Four již od padesátých let, čemuž odpovídá i jeho design. Technika však prošla několika výraznými proměnami, díky čemuž jsou modely Plus Four a Plus Six plnohodnotnými sportovními stylovkami i pro zákazníky jednadvacátého století.

Oba vozy jsou postavené na moderní hliníkové platformě Morgan CX, model Plus Four je však užší a působí více retro. Model Plus Six má agresivnější tvarování, širší kabinu, šestku v mřížce chladiče a celkově působí sportovněji.

Roadstery spoléhají výhradně na motory BMW. Zatímco Plus Four je osazen 2,0litrovým čtyřválcem o výkonu 190 kW, model Plus Six je osazen 3,0litrovým řadovým šestiválcem o výkonu 350 kW. Čtyřválec je dostupný s šestistupňovým manuálem i osmistupňovým automatem, šestiválec ale nabízí výhradně automat.

Zásadní novinkou po technické stránce obou vozů se stalo přidání systému ESC, tedy elektronického stabilizačního programu, který by měl být u vozů vyrobených od ledna 2023 prvkem standardní výbavy. Citlivost systému ESC by se měla odvíjet od zvoleného jízdního režimu.

Automobilka se však pochlubila také instalací nových tlumičů a uložení podvozku, zatímco brzdění obstarávají výkonnější brzdy AP Racing. Modernizované vozy by tak měly nabídnout lepší jízdní vlastnosti, zejména při vyšších rychlostech.

Největší změny po stránce designu se pak odehrály v kabině, která by nyní měla působit luxusněji a komfortněji. Automobilka zapracovala na materiálech, čalounění, rozšířila nabídku dekorů a přidala nový audio-systém od společnosti Sennheiser s osmi reproduktory, přičemž čtyři jsou za palubní deskou.

Mezi stylovými budíky s leštěnými rámečky za volantem se objevuje větší barevná LCD obrazovka, která může působit trochu rušivě, přináší však opět trochu modernosti. Automobilka také přepracovala dvojici sedadel, která by měla být pohodlnější, a instalovala nový systém otvírání dveří z nerezu s koženými madly.

Kabina tak příjemně kombinuje retro vzhled s moderními doplňky. Výbava se navíc rozrostla o dvojici standardních airbagů, přihrádku před spolujezdcem s ukrytým USB portem a volitelně si lze připlatit také za držák nápojů.

Čtyřválcový Morgan Plus Four startuje na britském trhu od částky 71.830 liber (cca 2.002.000 Kč), zatímco šestiválcový Morgan Plus Six startuje od částky 90.390 liber (cca 2.517.000 Kč).