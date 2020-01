Morgan představuje působivý 3D konfigurátor pro model Plus Six

Tradiční britská automobilka Morgan Motor Company na ženevském autosalonu v březnu roku 2019 představila svůj nejnovější model Plus Six. Ten představuje její první model, který byl kompletně navržen za pomoci grafických programů a zároveň je díky tomu i prvním zástupcem značky Morgan, pro nějž byl vytvořen moderní online konfigurátor.

Novinka podle materiálů automobilky nabízí trilion kombinací vzhledu dvoumístného roadsteru. Konfigurátor na začátku nabízí výběr ze dvou základních provedení s označeními Plus Six a Plus Six Touring.

Vedle odstínů laků karoserie a jejich různých kombinací si lze v případě exteriéru pohrát i s barevným provedením střechy nebo si vybírat z několika provedení kol a dokonce i barev třmenů brzdového systémy.

V případě interiéru je pak samozřejmostí možnost volby z různých odstínů a materiálů čalounění a provedení prošívání. Nakonec lze vůz ozdobit příslušenstvím z nabídky automobilky, v němž nechybí přídavná světla nebo nosič zavazadel.

Konfigurátor v současnosti pracuje v angličtině, francouzštině a němčině. Po dokončení návrhu vlastní podoby modelu Plus Six si lze stáhnout sadu obrázků pro sdílení na sociálních sítích, vytvořit brožuru ve formátu PDF, uložit si svou představu pro pozdější úpravy nebo odeslat specifikace nejbližšímu prodejci vozů značky Morgan a proměnit sen ve skutečnost.

Zdroj: Morgan Motor Company