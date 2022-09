Most 2022: Češi v tahačích EuroNASCAR a TCR Europe

Nejnabitější závodní víkend sezóny doplní účast britského Top Gearu, který na mosteckém okruhu bude natáčet „Speed Week“ – výběr nejlepších sportovních aut letošního roku pro výroční číslo stejnojmenného časopisu.

Tahače píší historii

Most hostí závody tahačů již třicet let. Jejich historie sahá do roku 1985, kdy byl pořádán první ročník Evropského poháru tahačů. V průběhu let prošel samotný šampionát mnohými proměnami, které znamenaly zjednodušení soutěžních tříd z původních tří (A, B a nejsilnější C) na současnou jedinou. Charakterizuje ji maximální objem motoru do 13 000 cm3. Jeho výkon se pohybuje kolem 809 kW (1100 koní), ale pohonná jednotka musí vycházet ze sériově vyráběného agregátu. Minimální hmotnost tahače je omezena na 5300 kg a rychlost je z bezpečnostních důvodů omezena na 160 km/h.

Premiérový závodní víkend v Mostě se odehrál 4. až 6. září roku 1992. Závody tehdy moderoval populární bavič Petr Novotný a country skupina Fešáci hrála živě přímo na kamionu. Na start dorazila řada evropských jezdeckých es. Mezi nimi nechyběl slavný švédský závodník Stig Blomqvist, který se proslavil především v rallye, v níž získal v roce 1984 za volantem Audi Quattro světový mistrovský titul. Další výjimečnou osobností na startu byl Slim Borgudd, který se proslavil jako studiový bubeník spolupracující i se slavnou švédskou skupinou ABBA. V letech 1981 a 1982 startoval za týmy ATS a Tyrrell ve formuli 1. V roce 1995 vybojoval s tahačem Mercedes-Benz 1834-S evropský mistrovský titul v nejvyšší třídě Super Race Truck.

Pozornost pak přitahoval také Steve Parrish a jeho Mercedes-Benz 1450-S, s nímž tento britský jezdec vybojoval v roce 1992 svůj druhý z celkem pěti titulů evropského mistra v závodech tahačů. Československé barvy byly v Mostě reprezentovány v září roku 1992 závodními tahači domácí značky LIAZ. Mezi hlavní hvězdy se s nimi i díky svým výkonům a výsledkům řadil František Vojtíšek, a vedle něj Karel Patočka, který tehdy v jednom ze závodů zvítězil.

Mostecký okruh byl po úspěšné zkoušce zařazen do kalendáře a zůstal v něm dodnes. Rok 1993 přinesl závody, jejichž výsledky se již započítávaly do bojů o mistrovské tituly v jednotlivých třídách. Po dvou prvenstvích v nich získali Francouz Gérard Cyunet ve skupině A, Němec Gerd Körber ve skupině B a Brit Steve Parrish ve skupině C. Z domácích závodníků byl tehdy nejlepší František Vojtíšek. Toho však pronásledovala smůla, když se srazil se Stanislavem Matějovským, a Finkou Minnou Kuopalovou, a závod dokončil s poškozeným tahačem.

Devadesátá léta přinesla na mostecký závodní okruh nepřeberné množství příběhů ze světa závodních tahačů, z nichž si krátkou zmínku rozhodně zaslouží rok 1997. Právě v tomto roce zkrášloval startovní pole vůz Praga TN 24.420, jehož dynamické linie pro tým IMC Praga Sport navrhl známý designér Václav Král. Za volant výjimečného tahače usedal Martin Koloc, který s ním v Mostě získal čtyři suverénní víkendové výhry a předvedl úžasnou podívanou. Z Královy původně skautské přezdívky Baghíra byl později odvozen i název známého týmu.

První dvě desetiletí jednadvacátého století nabízela v závodech tahačů i nadále dramatické souboje, ale také změny v rozdělení a pravidlech pro jednotlivé třídy, i samotný vývoj techniky, s níž se jezdci staví na start. Monstra z přelomu osmdesátých a devadesátých let nahrazují nadále extrémní speciály, ale se stále sofistikovanější technikou a důrazem na minimalizaci vlivu na životní prostředí, což mimo jiné dokazuje i skutečnost, že naftu nahradilo biopalivo, které výrazně snižuje emise škodlivých výfukových plynů.

Doubek bojuje o titul

NASCAR Whelen Euro Series se jezdí s licencí nejpopulárnější severoamerické motoristické organizace NASCAR, a pod oficiálním dohledem Mezinárodní automobilové federace (FIA). Na startovní rošt v Mostě se postaví stejně jako na amerických oválech vozy, jejichž základem je prakticky identický trubkový rám. Ten má vpředu usazen atmosférický vidlicový osmiválec o objemu 5,7 litru, který disponuje výkonem 298 kW (400 k) a prostřednictvím manuální čtyřstupňové převodovky, s typickým „háčkovým“ řazením, roztáčí kola zadní nápravy.

Karoserie, jejichž tvary a rozměry jsou identické, podobně jako pod nimi ukryté trubkové rámy, mohou mít díky zvolené grafice jednu ze tří schválených podob, a to Chevrolet Camaro, Ford Mustang nebo Toyota Camry. Automobily mají délku 5 080 mm, šířku 1 950 mm, rozvor náprav 2 740 mm, pohotovostní hmotnost 1 225 kg a dosahují rychlostí až 245 km/h.

Fanoušci velkých amerických aut, a dunění jejich osmiválců, se tak mohou těšit na mimořádně atraktivní podívanou a vyrovnané závodění s ostrými souboji, při nichž nejsou výjimkou kontakty. Pro české publikum pak budou ještě atraktivnější díky účasti loňského šampiona kategorie EuroNASCAR 2 Martina Doubka, který se představí také v hlavní třídě EuroNASCAR PRO. České kořeny má i Aliyyah Kolocová ze stáje Buggyra, která bude pilotovat Ford Mustang v kategoriích EuroNASCAR PRO a EuroNASCAR 2.

Semerád může vyhrát

TCR Eastern Europe fanouškům nabízí závody cestovních automobilů, vycházejících z aktuálních sériových vozů nižší střední třídy. Pravidla tohoto šampionátu uvádí, že základem musí být čtyř- nebo pětidveřová karoserie produkčního modelu, a pohonnou jednotkou musí být přeplňovaný motor o objemu do 2,0 litru s výkonem 257 kW (350 k). Na závodních okruzích se pak prohánějí sedany a hatchbacky, které vycházejí z běžných rodinných vozů značek Alfa Romeo, Audi, Hyundai, Peugeot, Renault, Volkswagen a dalších. Díky tomu lze fandit právě tomu svému autu a značce.

Atraktivitu šampionátu cestovních vozů TCR Eastern Europe maximalizuje pro české fanoušky řada českých jezdců a týmů. Nejvýraznějšími, a zároveň i nejlepšími z pohledu bodového hodnocení, mezi nimi jsou Petr Semerád a Václav Janík z týmu Hyundai Janík Motorsport, kteří s Hyundai i30N TCR budou bojovat o titul v absolutním pořadí mezi jezdci i týmy. Dalším českým jezdcem, který má také jistou šanci na titul, je Petr Čížek, který sedlá Cupra León Competición TCR týmu Fullin Race Academy. Českou republiku bude ve startovním poli zastupovat také Radim Adámek s Audi RS3 LMS TCR týmu Aditis Racing a Vít Smejkal s Cupra León TCR týmu Express Auto Racing.

Top Gear bude volit

Mezi největší překvapení mosteckého víkendu patří účast produkce magazínu BBC Top Gear, kteří na okruhu v Mostě budou na přelomu srpna a září připravovat výroční číslo slavného časopisu zaměřené na nejvýkonnější auta letošního roku. Diváci si pak budou moci během víkendu prohlédnout tyto vozy zblízka nejen přímo na stánku Top Gearu, ale sledovat je i na trati během společné slavnostní jízdy. V průběhu sobotního programu pak testovací jezdci britského Top Gearu, v čele s tajemným Stigem, vyhlásí trojici absolutních vítězů nejlepších sportovních vozů letošního roku.

V rámci oslav 30. výročí je připraven bohatý program pro každého fanouška. Samozřejmostí je vstup do paddocku, autogramiády jezdců, pódiová show a oblíbený TruckFest. Organizátoři přichystali i výstavu kamionů s alternativními pohony, ukázkové jízdy školy smyku pro nákladní vozy, offroad jízdy nákladním vozem Iveco, atrakce pro děti i rodiče a tematický merchandising. Připravena je rovněž výstava trofejí, plakátů, programů a dalších artefaktů z let 1993–2022. Samozřejmostí jsou také nachystané velkoplošné obrazovky, aby měli fanoušci co největší přehled o dění na závodním okruhu.

Program TEXTAR Czech Truck Prix

Sobota 3. 9. – 9.05 TCR (kvalifikace), 10.00 tahače (kvalifikace), 10.25 tahače (super pole), 10.50 NASCAR Pro (kvalifikace), 11.30 NASCAR 2 (kvalifikace), 12.30 tahače (závod 1), 13.50 NASCAR Pro (závod 1), 15.20 TCR (závod 1), 16.05 TOP GEAR Top 3 showdrive, 16.50 tahače (závod 2), 18.05 NASCAR 2 (závod), 19.00 Truck Fest Show.

Neděle 4. 9. – 10.00 tahače (kvalifikace), 10.25 tahače (Super pole), 11.05 NASCAR 2 (závod 2), 12.30 tahače (závod 3), 13.40 TCR (závod 2), 15.00 NASCAR Pro (závod 2), 16.35 tahače (závod 4).