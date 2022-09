Most 2022: Semerád útočí na titul, strhující finiše Doubka a Lacka

V sobotu viděli diváci na hojně zaplněných tribunách celkem pět závodních jízd. Dvakrát se předvedli ve dvou kategoriích vozy EuroNASCAR, dvakrát nejtěžší závodní auta v mistrovství Evropy tahačů a k tomu jedno vystoupení cestovních vozů v rámci seriálu TCR Eastern Europe. V neděli čeká návštěvníky na okruhu v Mostě stejně bohatý program.

EuroNASCAR: Doubek dává protest

Kvalifikace pro obě kategorie probíhaly hned po sobě, a tak měl český jezdec Martin Doubek (Ford Mustang) z týmu Orion Racing Litomyšl napilno. Počínal si však náramně. V kategorii EuroNASCAR PRO skončil druhý a v kategorii EuroNASCAR 2 byl dokonce nejrychlejší. V závodě PRO však už tolik štěstí neměl. V první dvojité zatáčce po startu se o sebe opřeli s Italem Nicolo Roccou (Ford Mustang) a Doubek následně kolidoval s Izraelcem Alonem Dayem (Chevrolet Camaro). Na trať vyrazil safety car. Český závodník klesl po kolizi n čtvrté místo, ale tři kola poté, co byl závod restartován, zamířil do boxů. „Bez zadního křídla se závodit nedá. Navíc jsem od sportovních komisařů dostal trest projetá boxy, takže nemělo cenu zbytečně ničit pneumatiky,“ komentoval Doubek vzniklou situaci.

Start do závodu kategorie 2 si Doubek pohlídal, ale ve druhém kole z celkových čtrnácti se před něj dostal Ital Alberto Naska (Chevrolet Camaro). Ve třetím kole musel na trať safety car a závod byl restartován po dvou okruzích. Závodní souboje však po pár desítkách sekund skončily a na trati se znovu objevil bezpečnostní vůz. Nakonec se závodilo pouhých pět kol z celkových šestnácti a Doubek si druhým místem zvedl náladu po problémech v prvním závodě. „Mám samozřejmě radost, konečně stuně vítězů před skvělými českými fanoušky. Bohužel závod mi málem pokazil týmový kolega, který mě trefil při jízdě za safety carem. Podáváme protest proti vítězi, protože se nám nezdá čistý jejich motor. My máme nový agregát a on mě během cílové roviny ujede o dvě délky auta, to není normální,“ komentoval Doubek počínání.

EuroNASCAR PRO: 1. Bleekemolen (Niz./Ford Mustang) 41:12,164 (prům. rychl. 104,271); 2. Graff (Švéd./Ford Mustang) +0,221; 3. Ercoli (It./Chevrolet Camaro) +5,443; … 12. A. Kolocová (ČR/Ford Mustang) +16,229.

EuroNASCAR 2: 1, Naska (It./Chevrolet Camaro) 46:54,236 (prům. rychl. 86,209 km/h); 2. Doubek (ČR/Ford Mustang) +0,585; 3. Tziortzis (Kypr/Euronascar2) +2,604; … 8. A. Kolocová +14,020.

TCR: Semerád začal dramaticky

Závod cestovních vozů TCR Eastern Europe se stal výhradně českou záležitostí, ale měl dramatickou předehru. Hned na začátku kvalifikace, která otevírala sobotní program, měli kolizi Vít Smejkal (Cupra TCR) a Petr Semerád (Hyundai i30N TCR), který bojuje o celkové vítězství v seriálu. Oba vozy musely do péče mechaniků a oba jezdci startovali do závodu z poslední řady.

Samotný závod se stal jednoznačnou záležitostí trojnásobného mistra Evropy Petra Fulína (Cupra Leon Competition TCR), který si přivezl do cíle náskok patnáct sekund. Za ním skončil Petr Čížek (Cupra Leon Competition TCR), jeho kolega z týmu Fulinrace Academy. Za nimi se rozpoutal tvrdý souboj mezi Semerádem a Polákem Bartoszem Groszkem (Audi RS3 LMS TCR), který bojuje s českým závodníkem o celkové vítězství. Nakonec tři kola před koncem Semerád svého soupeře předjel a před nedělním posledním závodem sezony je první o jediný bod. „Bylo to hodně těžké a docela dlouhé. Bartosz mi samozřejmě nikde nechtěl nechat místo a trochu jsme se o sebe opřeli. To ho pravděpodobně rozhodilo a nakonec se mi ho podařilo předjet,“ komentoval závod Petr Semerád.

Výsledky – sobota: 1. Fulín (ČR/Cupra Leon Competition TCR) 25:21,669 (prům. rychl. 149,470 km/h); 2. Čížek (ČR/Cupra Leon Competition TCR) +14,771; 3. Semerád (ČR/Hyundai i20N TCR) +15,643; … 5. Janík (ČR/Hyundai i30N TCR) +25,194; 9. Smejkal (ČR/Cupra TCR) +56,646; 10. Adámek (ČR/Audi RS3 LMS TCR) +57,502)

Tahače: Lackův strhující finiš

První ze čtyř pohárových jízd evropských tahačů začala dramaticky. Němec André Kursim (Iveco) pověsil přední kola svého tahače na zadní ochranný rám tahače své krajanky Steffi Halmové (Iveco). Oba trucky zůstaly zaklíněny a závod byl po minutě závodění na půl hodiny přerušen. Po opakovaném startu vystřelil dopředu Maďar Norbert Kiss (MAN) a nikým neohrožován si dojel pro desáté vítězství v sezoně. Český jezdec Adam Lacko (Freightliner) dojel po šestém místě na startu nakonec čtvrtý. Obratným taktickým manévrem v závěru závodu přibrzdil za ním jedoucího Brita Jamie Andersona (MAN). Situace využil Francouz Teo Calvet (Freightliner), jenž startuje, stejně jako Lacko, za tým Buggyra ZM Racing a protáhl se na páté místo.

Ve druhém závodě sobotního programu trucků startovalo prvních osm jezdců z první jízdy v opačném pořadí. Problémy jednoho z jezdců v první zatáčce po startu využila dvojice Němec Lukas Hahn (Iveco) a již jmenovaný Anderson a poodjeli všem soupeřů. Za ně se protáhl na třetí místo Lacko. Závod měl neuvěřitelně strhující závěr, protože oba vedoucí jezdci ztráceli a Lacko je mohutně dotahoval. V poslední zatáčce se dostal mimo trať Hahn, který odvodil celý závod na prvním místě. Český závodník se snažil využít situace a nakonec dojel druhý o pouhých 0,101 sekundy. Smůlu měl Calvet, který jezdil zpočátku čtvrtý a v polovině závodu se propadl po zaváhání na šestou příčku. Nakonec mu explodovala levá zadní pneumatika a závod dokončil jako dvanáctý.

„V kvalifikaci nám nefungovaly nové pneumatiky, na kterých jsem byl o šest desetin pomalejší než na starých. V první kole zlobila spojka a auto během závodu pořádně nezatáčelo. Bylo to spíše trápení než užívání si jízdy. Ve druhém závodě jsem zaregistroval, že oba soupeři se začali mydlit a ztráceli. Do posledního kola jsem vytáhl trik, který neprozradím, ale díky němu jsem byl ještě rychlejší. V poslední zatáčce jsem musel trošku ubrat, abychom se nesrazili, a proto mi ve finiši chybělo málo. Ale i tak, být druhý před českými fanoušky je krásný zážitek,“ zhodnotil Lacko své sobotní vystoupení.

Výsledky – 1. jízda: 1. Kiss (Maď./MAN) 22:40,797 (prům. rychl. 122,572 km/h); 2. J. Hahn (Něm./Iveco) +3,893; 3. Lenz (Něm./MAN) +4,322; 4. Lacko (ČR/Freightliner) +13,341. 2. jízda: 1. Anderson (Brit./MAN) 22:48,787 (prům. rychl. 121,865 km/h); 2. Lacko +0,101; 3. L. Hahn (Něm./Iveco) +0,724.

Foto: Petr Frýba