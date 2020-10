Moto Guzzi s osmiválcem z Tatry 603? Tuhle bláznivou motorku postavil jeden šikovný Němec

Spousta lidí mívá úžasně bláznivé nápady, ale jen někteří je dokážou převést do reality. Mezi tuto menšinu jistě patří také Němec Alfred Schmaus.

Postarší strojní inženýr z bavorského města si totiž postavil motorku, která kombinuje základ z klasické motorky Moto Guzzi V7 a vidlicový osmiválec z Tatry 603. Ano, čtete správně, Schmaus opravdu zkřížil motocykl s velkou V8 ze slavné československé limuzíny.

Práce na podivuhodném stroji trvaly tři roky (pokud bychom počítali i dvouletou přestávku, bylo by to dokonce pět let) a vyžádaly si přibližně dva tisíce hodin. Schmaus si přitom všechno dělal sám.

Všechno začalo právě tatrováckým vzduchem chlazeným motorem, který před lety koupil na internetu za 500 eur (podle současného kurzu asi 13,5 tis. Kč), aniž by věděl, co s ním bude dělat. Až později dostal nápad nacpat ho do motorky. A protože fandí značce Moto Guzzi, bylo o výběru mašiny jasno.

Výhodu měl Alfred v tom, že 2,5litrová V8 z 603, která dává 77 kW, je poměrně kompaktní a lehká. A protože se tatrovky prodávaly také v někdejší Německé demokratické republice, existují k nim manuály v němčině. Problém neměl ani se sháněním náhradních dílů.

Čas stavby ale napovídá, že jednoduchá práce to nebyla. Alfred musel osmiválec trochu upravit a osadit ho novými komponenty. Kvůli motoru také modifikoval rám, musel vymyslet, jak k V8 připojit pětistupňovou převodovku Moto Guzzi, navrhnout jiné chlazení oleje nebo vyřešit zapalování. A bylo toho mnohem víc. Třeba kola jsou větší, než jaká měla původní Moto Guzzi V7 850 GT, takže Schmaus upravoval obě vidlice.

Palivová nádrž o objemu 17 litrů se nachází mezi sedadlem a převodovkou. To, co vypadá jako nádrž, je ve skutečnosti jen kapota, pod níž se ukrývají karburátory, vzduchové filtry a systém elektronického zapalování.

Při pohledu na velký motor vás bude možná zajímat hmotnost motorky. Podle tvůrce činí velice přijatelných 350 kilogramů.

A teď už si pusťte video, kde najdete detailní pohled na mechaniku a techniku neobvyklého stroje. Na konci se pak dozvíte, jak Tatra Guzzi zní. Stojí to za poslech...

Mimochodem, jedna motorka s tatrováckým osmiválcem nedávno vznikla také v České republice. Stroj z dílny Motoboardel Chomutov dostal jméno Tatra Brutale V8.