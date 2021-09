Motocyklová VC Aragonie 2021: Bagnaia odolal Márquezovi a v MotoGP se konečně dočkal

Velká cena Aragonie je třináctým závodem MS silničních motocyklů. Definitivní kalendář pro letošní rok čítá 18 podniků. Nepojede se v Argentině, naopak byl potvrzen závod v USA, takže se kolotoč podívá začátkem října do Austinu. Po něm následuje již dříve avizovaný druhý závod v Misanu, který dostal definitivní název „GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna“ (bez jména hlavního sponzora).

MotoGP

Jezdci královské třídy měli na ranní warm up standardních dvacet minut. Álex Márquez si „ustlal“. Takaakiho Nakagamiho čekala 200. GP v kariéře a dopoledne jej porazil jen „Pecco“ Bagnaia. Kdy se Japonec konečně dočká pódia v MotoGP? Z motodvojek jich má čtrnáct, z toho dvakrát stál úplně nejvýše...

23 kol znamenalo porci 116 kilometrů. Marc Márquez vyletěl jako raketa a brzy se zařadil za Bagnaiu na druhé místo – a před Jacka Millera. Jeho bratr spadl hned v úvodu, záhy ho napodobil Jake Dixon. Čtvrtá příčka Aleixe Espargara nebyla už vlastně žádným překvapením. Zase to pro změnu nešlo Quartararovi, který podlehl v boji o sedmou příčku Ikeru Lecuonovi. Ten už má jisté místo u tovární Hondy, ale mezi superbiky. Fabio podlehl i Bradu Binderovi.

Na Aleixe Espargara se dotáhl Joan Mir. Jenže ve 12, kole udělal chybu Miller a propadl se až na páté místo za modro-stříbrnou suzuki. Jenže obhájce titulu brzy svého krajana s Aprilií RS-GP pokořil a jel třetí,

Čekalo se jenom na to, že Márquez na Bagnaiu zaútočí. První pokus přišel tři kola před cílem a následovalo několik dalších. Jenže „Pecco“ to Marcovi vždycky vrátil. Osminásobný mistr světa si navíc v posledním kole lehce vyjel a najednou ztrácel půlsekundu, kterou už do cíle nemohl dohnat. Nádherný souboj skončil prvním Italovým vítězstvím v královské kategorii. Navíc stylově na italské motorce. Nenechal se Márquezem zviklat... Ducati slavila na této trati poprvé po 11 letech od triumfu Caseyho Stonera ve vůbec prvním ročníku. Joan Mir systematicky a v klidu dokroužil třetí. Šestá příčka je fantastickým úspěchem pro Eneu Bastianiniho.

V cíli řekl: „Jsem unavený. Dal jsem do toho víc než sto procent.. Sedmá pozice na startu nebyla nic moc, pódium je samozřejmě super. Usměvavý Marc Márquez: „Musím najít sám sebe. Bitvu s s Francescem jsem si užil. Na konci jsem byl už na limitu svém, stroje i pneumatik, „Pecco“ jel prostě rychleji, zkusil jsem to několikrát, ale nešlo to...“ A vždy skromný, ale dnes právem zářící Bagnaia: „Hodně emocí, jsem šťastný. Makali jsme opravdu hodně, konečně jsme to zvládli. Nemám slov, jel jsem celý závod před Marcem, který byl po vítězství hladový. Dostal jsem ze sebe úplně všechno, je to jako sen.“

VC Aragonie MotoGP 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 41:44,422 min 2. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team +0,673 s 3. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +3,911 s 4. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +9,269 s 5. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +11,928 s 6. Enea Bastianini Ducati Avintia Esponsorama +13,757 s 7. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing +14,064 s 8. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +16,575 s 9. Jorge Martín Ducati Pramac Racing +16,615 s 10. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu +16,904 s

Pořadí MS jezdců po třinácti závodech: 1. Fabio Quartararo 214, 2. Francesco Bagnaia 161, 3. Joan Mir 157, 4. Johann Zarco 137, 5. Jack Miller 129...

Moto2

Bo Bendsneyder se při ranní „rozcvičce“ natáhl jak široký, tak dlouhý a zamířil do nemocnice, žádné zranění se ale naštěstí neprokázalo. Zazářil Augusto Fernández (1:52,8 min). Mechanici Speed Upu měli plné ruce práce zprovoznit stroj Jorgeho Navarra po jeho kontaktu se zemí. Mlha už se během desetiminutového tréninku naštěstí rozpustila.

21 kol (106,5 km) čekalo jezdce prostřední třídy. Nejlépe odstartoval Sam Lowes před duem týmu Akiho Aja. Marco Bezzecchi se sťukl s Xavim Viergem. Polák Piotr Biesiekirski dostal tvrdý trest dlouhého kola za ulitý start, ale beztak se pohyboval na konci pole. A brzy spadl, aniž by si penalizaci odbyl. Raúl Fernández nechtěl nechat nic náhodě, pokořil kolegu Remyho Gardnera a vydal se stíhat Lowese. Ve 4. kole ho předjel. Ujal se vedení a ujížděl všem. Ai Ogura se dostal na třetí místo před průběžně vedoucího jezdce šampionátu, ale ten mu předjetí brzy vrátil.

Spadli Tom Lüthi a Vierge po vzájemném kontaktu, následovali je Héctor Garzó (ten předtím bojoval o „bednu“ s Gardnerem a Ogurou) a Hafizh Syahrin. Dalším „padavkou“ byl Lorenzo dalla Porta. Exmistr světa Moto3 se ve „dvojkách“ nemůže prosadit... Bezzecchimu ujelo přední kolo, stihl se prodrat z 11. na 6. místo, těsně před polovinou závodu ale veškeré šance ztratil. Pravděpodobně i ty na titul.

To samé platí o Lowesovi, který jel neohroženě druhý. Stroj ještě zvedl, ale dovezl jej jen do boxů. Na prvních dvou příčkách bylo jasno. O třetí ale vedli souboj Augusto Fernández s Jorgem Navarrem. 18. kolo znamenalo konečnou pro Nicola Bulegu a Somkiata Chantru.

Na Raúla Fernándeze i přes zranění nikdo nedokázal zastavit, získal letos páté vítězství. Remy Gardner projel cílem jako stříbrný a třetí příčku uhájil Augusto Fernández. Už máme letos prvního mistra světa. Je jím tým Red Bull KTM Ajo, pro něj je to zároveň triumf číslo 100 v mistrovství světa... Za pozornost stojí sedmé místo Fermína Aldeguera. Španělskému supertalentu je teprve šestnáct! Marcel Schrötter dostal ještě třívteřinovou penalizaci a ztratil poslední příčku v Top 10.

Augusto Simonu Crafarovi řekl: „Měl jsem hodně špatný začátek, bylo těžké pochopit, jak mám jet se studenými pneumatikami v tomhle teple. Ztratil jsem hodně míst. Pak už jsem se chytil... a dohnal i Navarra.“ Gardner: „Nestěžuji si, druhé místo je pro mě jako vítězství. Sam to zahodil. Ke konci závodu jsem měl problémy, klouzalo to...“ Raúl Fernández: „Byl to opravdu těžký víkend. V posledních pěti kolech jsem nemohl s bolavou rukou vůbec brzdit.“

VC Aragonie Moto2 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 39:49,990 min 2. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo +5,408 s 3. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team +6,824 s 4. Jorge Navarro Boscoscuro +Ego Speed Up +7,051 s 5. Arón Canet Boscoscuro Kipin Energy Aspar Team +10,695 s 6. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +15,160 s 7. Fermín Aldeguer Boscoscuro +Ego Speed Up +16,730 s 8. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +17,085 s 9. Tony Arbolino Kalex Liqui Moly Intact GP +17,704 s 10. Simone Corsi MV Agusta MV Agusta Forward Racing +20,121 s

Pořadí MS jezdců po třinácti závodech: 1. Remy Gardner 251, 2. Raúl Fernández 212, 3. Marco Bezzecchi 179, 4. Sam Lowes 127, 5. Augusto Fernández 108...

Moto3

Ranní zahřívací trénink nezačal v 8.40, jak bylo původně plánováno. Mlha je pro závodníky životu nebezpečná, i když v Aragónu nijak výjimečná. Pit lane se otevřela až v 9.25. Místo dvaceti minut byl warm up zkrácen na polovinu, stejně jako ten v prostřední kubatuře. Nejrychlejšího času dosáhl Izan Guevara (1:59,2 min).

Závod byl vypsán na 19 kol (96,5 km). Pole vodil zpočátku Darryn Binder, Filip Salač dostal drobný highsider, vyjel v první zatáčce a propadl se na konec Top 20, ale bojoval dál a brzy už byl na bodech. Sergio García se pokusil dostat do čela, byl však příliš dlouhý a musel se prokousat zpátky. Své řekl i Gabriel Rodrigo. Filip šel bohužel ve třetím kole k zemi, už byl první desítce.

Rodrigo „couval“ dozadu a ještě se potkal s Pedrem Acostou. Vpředu vládl Deniz Öncü, jenže španělská raketa se brzy vyhoupla za něj. Pedro prostě jede na titul i coby nováček a nechce si ho nechat vzít. Cesta španělského Argentince skončila v 7. okruhu, kdy havaroval tak, že za ním jedoucímu Fenatimu nezbylo nic jiného než také opustit trať. Romano pokračoval dál, ale s velkou ztrátou jako poslední. Do špičky se dotáhli oba jezdci Leopardu: Xavi Artigas a Dennis Foggia. Drobný incident se odehrál mezi Acostou a Binderem.

V první skupině urputně bojovalo 11 jezdců. Spadl Carlos Tatay, ale byl v pořádku, to už se závod přehoupl do druhé půlky. Traťoví komisaři zbavovali jeho stroj štěrku. Lorenzo Fellon, který se pohyboval na konci první desítky, dostal trest dlouhého kola. Grupa se roztrhala, ale jen na pár minut. Acosta v 16. kole chtěl předjet Artigase, vecpal se pod něj, uklouzlo mu přední kolo a sundal ho. Sebe pochopitelně též. Nedokončil vůbec poprvé.

Sergio García hozenou rukavici nevyužil. Po souboji s týmovým kolegou Guevarou, který po chybě ztratil, se druhý jezdec celkového pořadí odporoučel k zemi. Brzdil moc pozdě, zavřel se mu předek... a Pedro Acosta se v boxu usmíval. Deniz Öncü se prvního triumfu nedočkal, jeho „skorojmenovec“ Foggia byl úspěšnější a pokořil ho. Třetí příčku obsadil nenápadný Ayumu Sasaki. Fellon se potkal pár stovek metrů před cílem po srážce s Jeremym Alcobou.

Sasaki v cíli řekl: „Měl jsem na motorce špatné pocity, ale udělali jsme hodně změn v nastavení. Dnes ráno už to bylo i přes počasí mnohem lepší. Je to první pódium v sezóně, ale v příštích pěti závodech ho chci zopakovat.“ Usměvavý Öncü: „Víkend byl těžký, ale toužil jsem po vítězství. Lidé od KTM odvedli skvělou práci. Jel jsem dobře... V Rakousku jsem měl triumf na dosah, teď také. Ale příště budu ještě silnější.“ Foggia: „Deniz byl v posledním kole dobrý na brzdách, ale já chtěl vyhrát. Viděl jsem na displeji, že spadli Acosta i García...“

VC Aragonie 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 37:53,710 min 2. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 +0,041 s 3. Ayumu Sasaki KTM Red Bull KTM Tech 3 +0,644 s 4. Izan Guevara GasGas Gaviota GasGas Aspar Team +0,708 s 5. Niccolò Antonelli KTM Avintia VR46 +0,878 s 6. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +1,180 s 7. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing +2,133 s 8. Stefano Nepa KTM Boë Owlride +2,685 s 9. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse +2,786 s 10. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +4,714 s DNF Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP pád

Pořadí MS jezdců po třinácti závodech: 1. Pedro Acosta 201, 2. Sergio García 155. 3. Dennis Foggia 143, 4. Romano Fenati 134, 5. Jaume Masiá 111... 17. Filip Salač 46...

Zdroje: MotoGP.com, MotoGP Twitter, Wikipedia, Nova Sport, MotoGPSport.cz

Foto: Václav Duška jr.