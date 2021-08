Moto Guzzi V9 Bobber Centenari: Testujeme speciální výroční model!

Moto Guzzi slaví sté narozeniny a jen letos nabízí vyšperkované výroční modely. My jí gratulujeme ze sedla V9 Bobber Centenario.

Na první pohled si řeknete „úplně normální motorka“. Pak si začnete všímat krásných detailů a zjistíte, že Italka z Mandella del Lario je jimi doslova protkána.

Prošívané sedlo s parádně tvarovanou nádrží jsou dokonale zarovnané do jedné lajny, balonové pneumatiky na paprskových kolech lákají k dobrodružství, z tradičního příčného „véčka“ vycházejí dva tmavé, ničím nenarušené komíny a napříč mašinou trůní široká rovná řídítka s nádherně zpracovanými ovladači a jediným ciferníkem, do nějž se podařilo přehledně nacpat vše, co na výletě potřebujete. V podstatě každý milimetr téhle moto guzzi je něčím krásný, takže tu obyčejnost vlastně tvoří soubor neobyčejných detailů.

Po startu se bobber zatřese, jak se na guzzi sluší, ale vzápětí se vidlicový dvouválec zklidní. Jednička a následně i další kvalty ve skříni zapadají s důrazným lupnutím, ale jde jen o další typický mechanický projev, jinak je řazení přesné a bezproblémové.

Na bobberu se sedí jako za stolem – ruce příjemně natažené, nohy pokrčené tak akorát, jen vyšší jezdci musí počítat s tím, že se nevyhnou kontaktu s válci trčícími do stran.

Na dálnici zkouším pořádně zatáhnout za plyn. Na budíku stovka, zrcátka se klepou, řídítka lehce vibrují, hlava se třepe. Co mě to jen napadlo? Prvním sjezdem to beru na okresky a oběma – mně i mašině – se ulevuje. Korzujeme osmdesátkou na vlně mocného točivého momentu v nízkých otáčkách, užíváme si hravé průjezdy zatáček, já její spokojené bublání a ona můj úsměv na tváři. Hladové oko vybízí po dvou stech kilometrů k pauze na pumpě a mně dochází, že sám od sebe bych ani nezastavoval. Sedlo je pohodlné a pozice za řídítky vážně relaxovaná.

Svět motorů 34/2021

Skvělou náladu nám kazí déšť. Okamžitě mám mokré nohavice, krátký přední blatník jako by tu nebyl – ale co, vypadá parádně. Vhod teď přichází i přepínatelná kontrola trakce. Motor má hromadu síly v nízkých otáčkách a na mokrých kolejích a kostkách se pomocná ruka elektroniky hodí.

Moto Guzzi si prostě dává záležet, aby byl jezdec i za špatného počasí v pohodě. Já mám úsměv na tváři ještě teď při psaní, takže se to Italům zjevně zase jednou povedlo.

Plusy

Krásné detaily

Kvalitní zpracování

Výborné jízdní vlastnosti

Pohodlný posez

Minusy

Méně místa pro spolujezdce

Chybí palivoměr

Moto Guzzi V9 Bobber Motor čtyřdobý vidlicový dvouválec OHC Chlazení vzduchem Zdvihový objem (cm3) 853 Výkon (kW/min-1) 47,8/6800 Točivý moment (Nm/min-1) 73/5000 Převodovka, sekundární převod 6° kardan Startování elektrické Brzdy P/Z (mm) kotoučové s ABS 320/260 Pneumatiky P a Z 130/90-16 a 150/80-16 Rozvor (mm) 1465 Výška sedla (mm) 785 Suchá hmotnost (kg) 194 Objem nádrže (l) 15,0 Spotřeba (l/100 km) 4,9 Základní cena (Kč) 265 900 Cena verze Centenario (Kč) 275 900

Autor: Eduard Belšan